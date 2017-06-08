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偏鄉三所國小畢業之旅 到高雄市區開眼界

小朋友入住富野渡假酒店，興奮在房間跳躍。（記者張忠義攝）

2017-06-08  21:50

〔記者張忠義／高雄報導〕畢業季節又到，旗山南勝聖母堂與高雄富野渡假酒店，今天特別為偏遠六龜地區的荖濃、新發及新威三所國小的應屆畢業生，舉辦一場別開生面的畢業生聯合校外教學之旅，行程包括看電影、搭捷運與輕軌，並參觀台鋁、駁二、展覽館及大港自造特區，晚間則住宿高雄富野度假酒店，讓這群鮮少有機會到市區的小朋友度過一個難忘溫馨的畢業旅行。

新發國小校長王惠玲表示，這群小朋友許多來自單親家庭或隔代教養，環境多屬清寒，有些甚至從未看過電影或搭乘捷運，因此這次的畢業教學之旅別從欣賞充滿教育意義的勵志電影「我和我的冠軍女兒」開始，還去體驗高雄捷運及輕軌，提供小朋友們一個難得的城市生活體驗，也讓他們對於高雄都會風貌有更深的認識。

富野集團副董事長柯瑞宗表示，位處偏遠的六龜區是八八風災的重災區，當地的小學生平常去市區的機會都不多，畢業旅行對他們來說更是奢求，因此富野集團與南勝聖母堂特別為當地的荖濃、新發及新威國小共38名應屆畢業生及師長規劃一場兩天一夜的畢業教學之旅，行程豐富且寓教於樂，希望這群小朋友進入國中前有個快樂的回憶。

這次三所國小的畢業之旅全部費用，都由高雄富野渡假酒店與南勝聖母堂贊助。

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  • 高雄富野渡假酒店今天特別為偏遠六龜地區的荖濃、新發及新威三所國小的應屆畢業生，舉辦一場別開生面的畢業生聯合校外教學之旅。（記者張忠義攝）

    高雄富野渡假酒店今天特別為偏遠六龜地區的荖濃、新發及新威三所國小的應屆畢業生，舉辦一場別開生面的畢業生聯合校外教學之旅。（記者張忠義攝）

  • 高雄荖濃、新發及新威三所國小的小朋友，在富野渡假酒店玩造價百萬的電刷車。（記者張忠義攝）

    高雄荖濃、新發及新威三所國小的小朋友，在富野渡假酒店玩造價百萬的電刷車。（記者張忠義攝）

  • 高雄荖濃、新發及新威三所國小的應屆畢業生，都是第一次搭乘輕軌。（照片新發國小提供）

    高雄荖濃、新發及新威三所國小的應屆畢業生，都是第一次搭乘輕軌。（照片新發國小提供）

  • 高雄荖濃、新發及新威三所國小的應屆畢業生，搭乘輕軌後合影留念。（照片新發國小提供）

    高雄荖濃、新發及新威三所國小的應屆畢業生，搭乘輕軌後合影留念。（照片新發國小提供）

  • 高雄荖濃、新發及新威三所國小的畢業生，入住高雄富野渡假酒店後，觀賞大廳內鐵道模型。（記者張忠義攝）

    高雄荖濃、新發及新威三所國小的畢業生，入住高雄富野渡假酒店後，觀賞大廳內鐵道模型。（記者張忠義攝）

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