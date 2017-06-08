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石牛溪溢堤災情慘 地方不排除集體申請國賠

2017-06-08  18:26

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林石牛溪、大湖溪上週豪雨溢堤，造成斗南、大埤淹水嚴重，尤其斗南多處農田在大水退去後變成沙洲，一期稻作被土石掩沒，地方多位民意代表今天與第五河川局相關單位會勘，縣議員蔡東富要求河川局協助整理受損農地，否則不排除集體申請國賠。

縣議員蔡東富、王秋足、陳樹吉、吳滄得及斗南鎮代會主席沈暉勛等多位鎮代，今天會同河川局、縣府水利處等單位，前往信義育幼院旁農地等9處受災嚴重地點勘災。

沈姓農民指著稻田前方一條溪流說，這是因為石牛溪溪水渲洩不及，湍急溪水全部從前方缺口溢流，把原有的農田切割成一條小溪，102年也曾發生過一次，沒想到這次更嚴重。

稻田緊鄰石牛溪的農民曾文雄表示，每次豪大雨稻田即變沙洲，這次已經是第4次，且像外星人來過一樣，稻田被淘空出一大坑洞，其他則變成沙洲。

蔡東富指出，石牛溪、大湖口溪都是河川局管理的河川，平日不疏濬造成災害，這次溢堤的缺口過去都曾釀災，每次災害都要農民自己承擔，河川補強交給河川局專業改善，但農地整理河川局也要幫忙。

今天會勘9地共13項工程，縣府、五河局都將於明天展開搶修工作，至於涉及石牛溪，大湖口溪河川整治部分，將由縣府報請五河局專案處理。

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  • 石牛溪上週豪雨溢堤，湍急溪水竟把農田切割出一條小溪。（記者黃淑莉攝）

    石牛溪上週豪雨溢堤，湍急溪水竟把農田切割出一條小溪。（記者黃淑莉攝）

  • 石牛溪溢堤，農田變沙洲，還被淘空出一個大坑洞。（記者黃淑莉攝）

    石牛溪溢堤，農田變沙洲，還被淘空出一個大坑洞。（記者黃淑莉攝）

  • 這次發生溢堤的石牛溪堤防，102年就曾釀災，但至今毫無整治改善。（記者黃淑莉攝）

    這次發生溢堤的石牛溪堤防，102年就曾釀災，但至今毫無整治改善。（記者黃淑莉攝）

  • 縣議員蔡東富等人要求第五河川局儘速整治石牛溪，並協助農民清理農田淤沙。（記者黃淑莉攝）

    縣議員蔡東富等人要求第五河川局儘速整治石牛溪，並協助農民清理農田淤沙。（記者黃淑莉攝）

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