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342畢業生臨別創作 台江山海圳綠道化為藝術牆

海佃國小342位學生共同以陶藝創作方式，完成「守護海佃，溪遊台江」的藝術牆創作。（記者蔡文居攝）

2017-06-08  21:15

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市海佃國小六年級342位學生共同以陶藝創作方式，完成「守護海佃，溪遊台江」的藝術牆創作，他們將學校及社區推動愛鄉護水、台江山海圳綠道行動，化為歷史文化牆。

藝術牆揭幕儀式，今天下午在海佃國小舉行，包括台南市政府秘書長李孟諺、台南市水利局副局長黃文彥、社大台江分校執行長吳茂成、海佃國小校長王念騏、家長會長黃志煌，以及342位應屆畢業生也共同參與。

創作指導老師陳彤羚指出，這次以台江山海圳綠道、愛鄉護水為主題，進行創作，這片台江山海圳綠道藝術將，共用了199塊陶板創作，將台江山海圳綠道從烏山頭水庫到台江國家公園，沿岸的村落文化及生態特色，化為藝術影像創作，包括有台灣暗蟬、黑面琶 鷺等台江重要生態物種特色。

校長王念騏表示，非常謝謝應屆畢業師生及社大台江分校、水利局的協助，共同完成這一面台江山海圳綠道畢業藝術牆，「守護海佃，溪遊台江」也是學校的校本課程，見證台江人愛鄉護水的精神與行動。

李孟諺則勉勵海佃國小同學，效法嘉南大圳設計者八田與一的精神，一起來守護環境，造福百姓。

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  • 南市府秘書長李孟諺（左三）、海佃國小校長王念騏（左二）等人一起為溪遊台江藝術牆揭幕。（記者蔡文居攝）

    南市府秘書長李孟諺（左三）、海佃國小校長王念騏（左二）等人一起為溪遊台江藝術牆揭幕。（記者蔡文居攝）

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相關關鍵字： 創作 台江山海圳綠道 畢業生 畢業生臨別創作 藝術牆
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