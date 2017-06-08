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瓜哥哥生日了！ 十方慢飛天使北上為胡瓜慶生

2017-06-08  18:21

〔記者蘇金鳳／台中報導〕藝人胡瓜長期資助十方啟能中心，讓中心的老師及慢飛天使的家長都很感激，6月4日是胡瓜的生日，中心主任游月菊於6日帶著慢飛天使及孩子們的手作禮物，到台北為這位中心的「名譽校長」慶生，胡瓜相當開心，也與孩子話家常。

在民國82、83年左右，十方啟能中心舉辦愛心演唱會，透過協助，邀請到藝人趙詠華來表演，當趙詠華得知 十方啟能中心是協助慢飛天使療育及職訓，而且多半是弱勢家庭，便推薦藝人胡瓜來協助十方，從此十方便與胡瓜結下不解之緣。

胡瓜瞭解十方的困境，每一年都會捐款來協助十方啟能中心，由於十方知名度不夠，因此募款比其他社福團體來得辛苦，而胡瓜也時常在節目中提及十方，希望有更多人來協助。

近幾年來因景氣差，募款更為困難，十方展開募款餐會，胡瓜參加3次，而且每一次都義務主持，由於胡瓜20多年來對十方的協助從不間斷，如同爸爸般的愛護的十方的孩子，曾獲得市府父親節「另類爸爸」的表揚。

由於胡瓜真心的愛護十方的孩子，因此在20多年間，胡瓜的演藝事業曾遭逢多次危機，但十方的老師及孩子，都會寄卡片鼓勵胡瓜，讓兩者的感情更親密。

而胡瓜的生日是在6月4日，十方啟能中心主任游月菊在一次偶然機會得知胡瓜的生日，便會帶著老師及孩子們，在胡瓜生日的前後，帶著孩子所做的蛋糕、手作香皂等作品，到台北為胡瓜慶生，雖然孩子無法講出太多的感謝話，但胡瓜都懂。

游月菊表示，有些孩子知道胡瓜是6月生日，因此每年6月一到，就會講「瓜哥哥」生日快到了，認為6月份是重要的節日。

今年原本十方要在6月4日當天前往，因為當天下大雨，胡瓜請他們不要冒雨前來，大家便改在6日，游月菊表示，孩子們在前往台北途中，很認真在車上練習如何跟胡瓜聊天，但一看到電視上的「瓜哥」，突然站在自己眼前，孩子們都「忘了詞」。

游月菊表示，胡瓜當時正錄影，利用休息時間趕忙跟孩子打招呼，孩子雖然沒辦法好好跟「瓜哥哥」聊天，但能電視上的瓜哥哥照相，孩子還是很興奮。

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  • 藝人胡瓜（右三）長期協助十方啟能中心不間斷，十方主任游月菊（右二）帶著慢飛天使北上為胡瓜慶生。（十方提供）

    藝人胡瓜（右三）長期協助十方啟能中心不間斷，十方主任游月菊（右二）帶著慢飛天使北上為胡瓜慶生。（十方提供）

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