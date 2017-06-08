公館國中全民科學日 學生「怒髮衝冠」

「范氏起電器」，用手碰觸，頭髮就會因電流豎起來，成了「怒髮衝冠」。（記者彭健禮攝）

2017-06-08 17:37

〔記者彭健禮／苗栗報導〕為了讓科學向下紮根，並讓科學和生活結合，苗栗縣公館國中於10、11日兩天舉辦「全民科學日」科學園遊會，並以「大手攜小手，共創科學Happy Day」為主題，設計多道關卡，由即將畢業的學長姊擔任關主，透過闖關過程的體驗、實驗、實做，發現科學樂趣。

校長方麗萍表示，感謝苗栗縣府與清華大學資源提供，老師也親自設計關卡，讓每項關卡多元豐富、趣味好玩，希望藉由動手操作與畢業生的解說，讓科學知識不再只是書本上枯燥的文字，而是可運用、可觸摸的生活體驗。完成闖關者，可以換取小禮物一份，其中還有第十一屆校友提供公館麵店禮卷100元，讓這個活動更加別具意義。

教務主任劉傳鐘說，科學就是生活，生活就是遊戲，透過科學闖關活動，也讓學生體會動手做的樂趣。每個關卡除挑戰學生的腦力，還可以試試膽量，有些關卡所使用的素材都是身邊隨手可得的材料，也許不起眼，卻可以變成有趣的科學遊戲，讓人驚呼科學的奧妙。

其中，最受學生歡迎的就是「范氏起電器」，用手碰觸，頭髮就會因電流豎起來，成了「怒髮衝冠」，旁邊的人碰觸，二個人還會一起有觸電的感覺。「空氣砲」則是卡通哆啦A夢的一件常用道具，「碰」就會發射出空氣的壓力將蠟火熄滅，既刺激又好玩。