國中會考明放榜 師：中投區錄取門檻下降 大膽填志願

國中會考今天放榜，老師提醒應大膽、審慎選填志願。（記者蔡淑媛攝）

2017-06-08 19:54

〔記者蔡淑媛／台中報導〕明天國中會考成績放榜，今年中投區考生人數有3萬7千多人，比招生名額少約1萬人，不但有報名就有學校讀，而且今年考生人數還比去年還少了1成1，老師分析今年錄取門檻降低，考生應大膽選填志願，但仍要盡量填滿50個志願，才不會落榜。

考生人數比去年少了1成1

中投區的超額比序方式和去年相同，仍採「111點數制」台中市12國教宣導團種子教師、忠明高中主任陳建銘提醒，中投區的超額比序是「先比積分，再比點數」他舉例甲同學5科A，經等級計分和標示計點後，其積分30分、積點75點，乙同學4科A++、1科B++，總積分28分、積點96點，會先錄取積分30分的甲同學。

陳建銘說，填志願時要注意，志願數有50個，1到10志願序為積分30分、11到20志願序為29分、21志願序之後為28分，在校科同分的原則下，連續填同一所學校不同科別，都算在同一志願序積分，建議志願選填分成夢幻區、務實區、安全區。

陳建銘建議，前5個志願序屬於大膽填的夢幻區、6至10志願序是參考去年錄取狀況的務實區、11志願序之後填安全的志願，他也提醒，免試入學只有一次機會，要盡量填滿，才不會落榜。

今年中投區國中教育會考報名有3萬7649人報名，比去年減少４千多人，而今年中投區各種入學管道名額共約4萬7千多名，考生的人數遠少於總招生名額，考生有報名就有學校讀。

他強調，考生志願選填要考慮興趣性向、交通遠近、未來發展，與家長也要好好討論，建議可諮詢國中導師或輔導老師，也要注意各入學管道的時程，像是技優甄審、實用技能學程、直升、專業群科的特色招生，這些都是要在填免試入學志願前就要決定好，相關資訊也可上台中市12年國教網站sites.tc.edu.tw/tc12explain/查詢。