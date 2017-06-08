| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 「職」劇場 男神手機秘密
 首頁 > 生活

國中會考明放榜 師：中投區錄取門檻下降 大膽填志願

國中會考今天放榜，老師提醒應大膽、審慎選填志願。（記者蔡淑媛攝）

2017-06-08  19:54

〔記者蔡淑媛／台中報導〕明天國中會考成績放榜，今年中投區考生人數有3萬7千多人，比招生名額少約1萬人，不但有報名就有學校讀，而且今年考生人數還比去年還少了1成1，老師分析今年錄取門檻降低，考生應大膽選填志願，但仍要盡量填滿50個志願，才不會落榜。

考生人數比去年少了1成1

中投區的超額比序方式和去年相同，仍採「111點數制」台中市12國教宣導團種子教師、忠明高中主任陳建銘提醒，中投區的超額比序是「先比積分，再比點數」他舉例甲同學5科A，經等級計分和標示計點後，其積分30分、積點75點，乙同學4科A++、1科B++，總積分28分、積點96點，會先錄取積分30分的甲同學。

陳建銘說，填志願時要注意，志願數有50個，1到10志願序為積分30分、11到20志願序為29分、21志願序之後為28分，在校科同分的原則下，連續填同一所學校不同科別，都算在同一志願序積分，建議志願選填分成夢幻區、務實區、安全區。

陳建銘建議，前5個志願序屬於大膽填的夢幻區、6至10志願序是參考去年錄取狀況的務實區、11志願序之後填安全的志願，他也提醒，免試入學只有一次機會，要盡量填滿，才不會落榜。

今年中投區國中教育會考報名有3萬7649人報名，比去年減少４千多人，而今年中投區各種入學管道名額共約4萬7千多名，考生的人數遠少於總招生名額，考生有報名就有學校讀。

他強調，考生志願選填要考慮興趣性向、交通遠近、未來發展，與家長也要好好討論，建議可諮詢國中導師或輔導老師，也要注意各入學管道的時程，像是技優甄審、實用技能學程、直升、專業群科的特色招生，這些都是要在填免試入學志願前就要決定好，相關資訊也可上台中市12年國教網站sites.tc.edu.tw/tc12explain/查詢。

廣告
  • 今年中投區報名人數比去年少1成1。（記者蔡淑媛攝）

    今年中投區報名人數比去年少1成1。（記者蔡淑媛攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中投區 國中會考 填志願 放榜 錄取門檻
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧白斬雞腿
涮嘴炸物✧黃金中卷
小菜✧破布子漬苦瓜
小黃瓜如何保存？
轉寄

標題：國中會考明放榜 師：中投區錄取門檻下降 大膽填志願


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月8日‧星期四‧丁酉年五月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.