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拒公車司機抬他上車 漸凍人的解釋讓網友羞愧

2017-06-08  22:15

〔即時新聞／綜合報導〕脊髓性肌肉萎縮症患者、社會企業「坪林街左邊」創辦人胡庭碩透露，他日前搭公車時堅持不要司機抬他，希望能降低底盤讓他自己滑輪椅上車，卻遭同車乘客冷言冷語。胡庭碩說，被抬上車就像是明明可以自己走路的小孩，卻被大人用嬰兒車推，且會加深「行動不便就是會給人添麻煩」的印象，讓身障者更不敢出門。

其他乘客酸「司機載到這種辛苦了」

胡庭碩昨在臉書PO出自己搭公車時遇到的情況，當時公車司機想要直接把胡抬上車，但胡堅持要司機降低車體，讓他自己上車，司機不甘願地照做，同車的外省阿伯卻在一旁冷言冷語：「人家願意讓你上車已經很好了」、「司機你辛苦了，載這種的」。這篇文PO出後，有網友不解地詢問，司機若為了節省時間願意幫忙扛上去，有什麼風險或不妥的地方？

胡庭碩說明，被抬上車的感覺就像是小孩明明自己可以走路，但家人堅持要你坐嬰兒車被推著走；或是明明對自己的人生有規劃，但被父母逼考公務員一樣。另外，底盤降低只要約1分鐘，由其他人幫忙推上車卻可能因為角度不對，花更多時間，且不降低底盤硬抬上車，恐傷害到無障礙斜坡板。

他進一步說，若司機幫忙推他上車而臉部扭曲、汗流浹背，會造成其他乘客認為「果然人老了或行動不便，活著就會給別人添那麼大的麻煩」，形成自我封閉的老人與障礙者文化，讓遭遇障礙或衰老的人不敢出門；且推的過程中如果受傷，責任無人能承擔。

他強調，「沒有障礙的人，只有障礙的環境」，我們不會強迫近視者不可以戴眼鏡，那也應該讓老人、輪椅族、嬰兒車能好好使用無障礙設備，畢竟都準備就緒了。

這篇解釋文PO出後，一開始質疑他的網友表示「明白了」，感嘆台灣有太多人跟他一樣對現況不了解，但都希望這個社會能更好，希望大家一起加油。另有網友說，自己本來的想法和那個外省阿伯相同，對於自己無法第一時間以同理心看待，感到羞愧。

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  • 胡庭碩日前搭公車時堅持不要司機抬他，希望能降低底盤讓他自己滑輪椅上車，卻遭同車乘客冷言冷語。公車示意圖，與本新聞無關。（資料照，記者劉慶侯攝）

    胡庭碩日前搭公車時堅持不要司機抬他，希望能降低底盤讓他自己滑輪椅上車，卻遭同車乘客冷言冷語。公車示意圖，與本新聞無關。（資料照，記者劉慶侯攝）

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相關關鍵字： 低底盤公車 公車 漸凍人 無障礙 胡庭碩 身心障礙
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