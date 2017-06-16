| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

影片》國外爆紅的鳳梨切法 其實古早台灣就這樣切！

外國部落客拍出4種不同的切鳳梨方式，每一種看起來都是美觀又好吃呢！

2017-06-16  17:00

〔即時新聞／綜合報導〕夏天到了外國有youtuber將市面上流行的切鳳梨工具，搭配美觀的切法，拍出4種切鳳梨方式，其中1種「惡魔果實」切法，近期在網路上引起討論，原來是有業者引進泰國小鳳梨，切成惡魔果實的樣子，但這樣的切法其實台灣鳳梨改良前，早期水果店就這樣做。

▲鳳梨船好像放在水果冰上面的東西。

1.鳳梨船

把鳳梨切成4等份，形成鳳梨船造型，水果刀避開鳳梨心上下橫切，再將船中鳳梨切塊，最後左右間隔推開，美觀的鳳梨船就誕生了。

▲半圓形模型切刀用起來感覺要很大力。

2.半圓形模型切刀

這種刀好像行之有年了，但據說用起來不是很好用，不過看起來真的滿方便的。

▲愛吃鳳梨罐頭的編編覺得這個很厲害，不過好像用不好會受傷！？

3.鳳梨鑽

完全就是鳳梨罐頭的工具，鳳梨工廠應該也是這個概念吧，看起來需要用到力不過十分方便呢，但太小的鳳梨可能就適用。

▲最近這個在台灣好紅唷！原來是這樣切出來的。

4.惡魔果實

有業者引進泰國龍王鳳梨，特地切成這樣的造型，引起網路一陣討論。不過據說台灣古早的鳳梨都切成這樣，因為改良前的鳳梨皮厚又「咬舌」有澀味，所以水果店都會有工具幫客人把鳳梨削成這樣，但隨著品種改良後，這項切鳳梨的技藝也漸漸消失了。

編編：下次家裡吃鳳梨，我可以幫忙削了～。

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 家事 搜奇 水果 網搜 趣聞 鳳梨
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台巴斷交
齊柏林空勘罹難
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧香蒜土雞腿
夏季海鮮✧香炒花枝
日式✧嫩薑五花肉捲
肉丸怎麼做才好吃？
轉寄

標題：影片》國外爆紅的鳳梨切法 其實古早台灣就這樣切！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月16日‧星期五‧丁酉年五月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.