「里山倡議」推手訪台 連結台日經驗激盪火花

花蓮豐濱鄉新社村的里山里海地景，是由原住民聚落、海階水稻梯田、溪流、灌排溝渠和海岸所複合組成的農業生態系統。（圖由花蓮農改場提供）

2017-06-08 17:28

［記者王峻祺／花蓮報導］台灣友善環境耕作行之有年，近年再借鏡日本「里山倡議」推動經驗，分別在新北市及花蓮發展出「人與自然和諧共處」的成功案例，日本「里山倡議」主要推手中村浩二，今受邀到花蓮分享里山精神，強調想再與台灣經驗做連結，盼能激盪更多人興起與環境永續共生的理念。

來自日本的金澤大學教授中村浩二，專長生態學，長期研究昆蟲族群動態，近年則是專注於石川縣能登半島里山里海的保育與永續利用，花蓮農改場為借鏡日本「里山倡議」推動經驗，邀請中村浩二訪台，並實際走訪豐濱鄉港口部落、富里鄉吉拉米代部落，實地探訪東部里山發展情況。

中村浩二說，為了妥善解決日本里山地區在過去50年間，面臨早期過度開發及近期放任荒廢問題，設立「能登里山里海自然學校」，進行人才養成計畫，一共培育144名來自各行各業想要倡議里山精神的民眾。

他說，這群人近年陸續活耀於能登半島，因推測台灣目前也正面臨日本曾經歷過的農耕轉型問題，建議若要妥善發揚里山精神，就必須培訓人才，除進行專業訓練，同時也要與各國交流合作，激盪更多火花。

農委會主任秘書胡忠一說，農業和自然保育、糧食供應、食品安全等面向息息相關，在農委會的新農業10大重點政策中，農地綠色補貼、推動友善農業及農業資源永續發展，都與「里山倡議」理念不謀而合。

「里山精神一直存在台灣！」花蓮農改場長范美玲說，台灣生態農業陸續發光發熱，近年多半鼓勵農民在生產過程中，也必須同步關心環境與田間生命，對農業永續發展多一分使命感。

她說，花蓮場去年順利加入「里山倡議平台伙伴關係網絡」，順利讓世界看見台灣的里山精神及著重生態農業的新面貌，未來也將結合花蓮更多在地伙伴，積極推動「森-川-里-海生態農業倡議」，盼能成為全台典範，發揮活化農村社會、經濟，並維護生態環境的影響力。

「里山」一詞源自日文，發音為satoyama，迄今多指在高山和平原之間，包含社區、森林和農業混合地景或複合式農村的生態系統。