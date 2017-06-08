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新竹市YouBike使用破百萬人次 再增4新站點

2017-06-08  17:18

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市YouBike建置1年，使用人次突破100萬，抵達綠色城市新里程碑，新竹市府今天在國賓大飯店宣布再新增4個站點，包括國賓飯店、赤土崎公園、清華大學小吃部及交通大學逐風廣場，期許結合校園通學、商圈購物的便利性，提高公共自行車使用率。市長林智堅說，微笑單車已翻轉觀光新模式，竹市將朝「綠色城市」邁進，年底會完成45個站點，讓竹市單車網路更完善。

新竹市YouBike去年5月26日啟動，曾創下「週轉率單日最高」、「鐵道結合鐵馬全國唯一」兩項全國紀錄，昨天第100萬台YouBike在「巨城站」出借，正式達成100萬人次騎乘的目標，高使用率顯示民眾運輸概念的轉換，YouBike是民眾可以「到達最後一哩路」的重要交通運具。

林智堅指出，竹市是一座小而美的「年輕古城」，YouBike的交通便利性，使造訪竹市的旅者能深入尋訪巷弄美食，穿梭舊式建築體會竹塹歷史風情，重新認識新竹市。 YouBike假日週轉率是平日的2到3倍，突顯交通運具對觀光客的重要性，國賓大飯店每月約有8000人入住，加上用餐、健身的訪客就超過1萬人次，鄰近的新光三越每月來客數也超過6萬人次，新站的設置縮短了城區距離，對提升新竹市整體觀光將大有助益。

林智堅說，國賓大飯店是竹市第一個YouBike飯店站點，是「鐵馬旅行」的新驛站，也將開啟新竹市不一樣的旅行風格。這個新站點，鄰近新光三越、新竹女中，使通勤及購物的市民更加方便，原本步行15分鐘的路程，騎乘YouBike僅需5分鐘。

國賓大飯店新竹分公司總經理王在錚表示，去年新竹市YouBike啟用後，入住訪客迴響熱烈，但都提及站點與飯店有段距離，多有不便，可預見新站點將使YouBike成為旅客到訪新竹必備的交通工具。

此外，赤土崎公園、清華大學小吃部及交通大學逐風廣場3新站點也同步啟用，市府交通處表示，根據微笑單車統計，「學生」是YouBike大宗使用者，清華大學、交通大學由於校地幅員廣大，為提高學生在課堂間及校內移動便利性，因此在校內新設一站點，維護校內環境與學生交通安全 。

新竹市YouBike突破百萬人次，微笑單車總經理何友仁表示，即日起在新竹市騎YouBike每達20次就可抽iPhone手機及電影票，可洽YouBike官網：https://goo.gl/8dRqbB。

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  • 新竹市YouBike騎乘人數破一百萬人次。（記者洪美秀攝）

    新竹市YouBike騎乘人數破一百萬人次。（記者洪美秀攝）

  • 新竹市長林智堅今天宣布YouBike新增國賓大飯店等4個新站點，讓市民感受綠色運輸的方便性。（記者洪美秀攝）

    新竹市長林智堅今天宣布YouBike新增國賓大飯店等4個新站點，讓市民感受綠色運輸的方便性。（記者洪美秀攝）

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