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世大運違規收捐款？議員批北市捐款收支管理要點自打臉

2017-06-08  17:39

〔記者何世昌／台北報導〕北市府為了「利益迴避」訂立《台北市政府所屬各機關學校捐款收支管理要點》，並明定有業務監督關係者，不得接受捐款。國民黨台北市議員戴錫欽發現，玉山銀行、台北捷運公司，分別捐款100萬元、捐款500萬元給台北世大運；2者與北市府均有業務監督關係，顯違反上述要點。對此柯文哲一時語塞，結巴表示：「這是怪、是⋯是要修啦。」

根據《台北市政府所屬各機關學校捐款收支管理要點》精神，全文只規範「現金捐款」，「物資捐款」不在此限。另根據條文第3條第2款：「業務機關對捐款者有業務監督關係，不得接受其捐款。」

戴錫欽下午質詢指出，管理要點雖然強調現金；但他主張，管理要點不應以現金捐贈為限，如果有人以汽車、寶石向公務員行賄，這樣就不算收賄嗎？對此柯文哲同意。

話鋒一轉，戴錫欽談到世大運贊助問題。世大運現金贊助1900萬元，其中，玉山銀行捐款100萬元、台北捷運公司捐款500萬元；但前者與北市府有履約關係、後者是半官股公司，2者均與北市府業務監督關係。這樣能否捐款給世大運？有無違反管理要點？

柯文哲語塞並說，「哇，這很難回答！」戴錫欽說，北市府自訂管理要點，導致收受捐款惹議，是作繭自縛。

柯文哲一時語塞，結巴表示：「這是怪、是⋯是要修啦」，會叫財政局把規章拿出來修。財政局長陳志銘承諾，目前法令只規範現金，一個月內會把現金以外的部分做一次檢討。

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  • 台北市議員戴錫欽今針對世大運贊助問題提出質詢。（記者張嘉明攝）

    台北市議員戴錫欽今針對世大運贊助問題提出質詢。（記者張嘉明攝）

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