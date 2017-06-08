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女消防員葉冠青衝火場救災 展現女性力與美

2017-06-08  17:08

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市社會局與致理科技大學合作，舉辦「女力‧女麗」攝影展，由學生找尋生活中女性小人物，探訪生命故事，並用鏡頭紀錄職場上的動人樣貌。女性消防員葉冠青顛覆社會大眾刻板印象，在災難現場衝鋒陷陣，執行救災救護工作，下班後扮演妻子和母親的角色，展現女性的無限潛力。

致理科技大學多媒體設計系學生李佳穎認為，女性不該自我設限，要勇於冒險，她和組員找到在消防局特搜大隊德音分隊任職的葉冠青，以「火場中的女豪傑」紀錄其工作影像，傳達女性消防員面臨火場救災或其他救護支援時，猶豫、掙扎和衝鋒陷陣等不同面向精神。

葉冠青表示，從小就覺得當消防員「很酷」，一頭栽進去後，才發現職場大多屬於男性領域，畢竟男女體力有差異，一場火警救災若折騰一整夜，肯定吃不消，所幸隊友互相照顧支援。

葉冠青回憶，7年消防生涯中，最難忘的是100年4月在五股凌雲路發生的爆炸案，當時他們正在做定期裝備檢查，轟然一聲巨響，德音分隊是第2支抵達現場的隊伍，到場發現地上破了1個巨洞，有如炸彈轟炸過，載運爆竹的貨車底盤被炸飛至高架橋上，造成多人傷亡，現場一片狼藉，立即展開救援行動。

又有一次，隊上接到孕婦早期破水個案，葉冠青搭救護車趕赴現場途中思考，萬一在車上生產，要如何處置，沒想到抵達現場，胎兒已等不及落地，但週數才17週，這名高齡產婦為生育做了許多努力，身為母親的她覺得很難過，當下卻要忍住情緒，繼續完成救護工作。

社會局副局長呂春萍表示，她擔任公務員長達31年，職業沒有男女之別，只有分工問題和專業能力，女性可以善用耐心、細心、同理心等特質，讓事情圓滿解決，找到職場定位。

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  • 女性消防員葉冠青（中抱兒童者）在消防局特搜大隊服務7年，勇於冒險，在災難現場執行救災救護工作。（記者賴筱桐攝）

    女性消防員葉冠青（中抱兒童者）在消防局特搜大隊服務7年，勇於冒險，在災難現場執行救災救護工作。（記者賴筱桐攝）

  • 新北市社會局與致理科技大學合作，舉辦「女力‧女麗」攝影展，由學生找尋生活中女性小人物，探訪生命故事，並用鏡頭紀錄職場上的動人樣貌。（記者賴筱桐攝）

    新北市社會局與致理科技大學合作，舉辦「女力‧女麗」攝影展，由學生找尋生活中女性小人物，探訪生命故事，並用鏡頭紀錄職場上的動人樣貌。（記者賴筱桐攝）

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