推廣鍋爐改燃氣 中市最高補助50萬元

2017-06-08 17:00

〔記者何宗翰／烏日報導〕空污影響健康甚鉅，台中市府今年修訂企業加熱設備改用天然氣補助要點，鼓勵業者汰換老舊的燃油鍋爐，最高可申請50萬元補助，市長林佳龍表示，烏日啤酒廠原本被列為台中市前10大硫化物污染源，經逐步汰換鍋爐後，現在排放值已趨近於零，對於改善空氣品質有很大的助益。

環保局指出，鍋爐是最常見的工業設施，燃燒過程容易產生黑煙、異味且會排放PM2.5，燃油鍋爐排放濃度又高於燃煤鍋爐，有必要嚴加管制。近2年在環保局與經發局積極推動下，目前有53家業者申請補助，其中21家已經完成燃氣鍋爐換裝工程。

烏日啤酒廠指出，隨著油價和天然氣牌價調整，改用天然氣成本可能與重油成本差不多，但可節省下空污費、污染物檢測費及投資防制設備成本，且每年可減少硫氧化物約27公噸，氮器化物約九公噸；目前正在改換第2座燃氣鍋爐，解決天然氣供應問題後，預計明年3座鍋爐可全面汰換。

「鍋爐改燃氣，台中好空氣！」林佳龍今天到烏日啤酒廠視察時表示，市府現在「棍棒和蘿蔔」並下，以天然氣的排放特性加嚴鍋爐的排放現值，先給予業者1年半的緩衝期改善，將管制蒸氣量每小時2公噸以上的鍋爐；市府也編列1200萬預算補助，目標讓全市列管的181座重油鍋爐完成改善。