| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 「職」劇場 男神手機秘密
 首頁 > 生活

亞洲首棟 宏國大樓取得UL「室內空氣品質認證」

2017-06-08  17:01

〔記者張議晨／台北報導〕宏國建設斥資千萬、耗時3年改善宏國大樓室內空調設備及通風路徑；除空氣品質獲改善外，夏季用電量也大幅減少18％，因成效顯著，該樓也成為全亞洲首棟取得「UL室內空氣品質認證」的建築。今授證儀式上，宏國董事長林謝罕見指出，宏國斥資巨資改善大樓空氣品質，代表宏國對辦公環境的重視，也是對大樓租戶健康做好最重要的把關。

宏國大樓建成超過30年，當年興建時就採用自然通風設計，讓室內熱空氣可循空氣廊道自然排出。2014年起逐步更新大樓內部空調設備，及內部通風管路及空氣品質，讓該棟大樓比起建成之初更「綠」，並獲得國際權威產品安全認證機構「UL」頒發「建築物室內空氣質量認證」，成為亞洲首棟獲此認證的建築。

林謝罕見說，近幾年大家都在關注空氣品質對人體的危害，根據國健署統計，肺癌在2014年佔國人10大癌症第2名，顯示空氣品質惡化影響到民眾健康。

林謝罕見指出，為提升辦公品質，宏國斥資數千萬改善舊有設備，還由最具國際信譽的UL提出室內空氣品質認證，不僅成功改善空氣品質，舒適的辦公工作環境及清新空氣還可保持頭腦清晰，提升工作效率。

今天授證儀式上，台北市長柯文哲也受邀出席，柯文哲表示，台北市戶外空氣品質是西岸城市數一數二，但民眾在室內時間比室外多，希望宏國可作為私人企業樣板，讓其他大樓跟進，關注室內空氣品質。

廣告
  • 宏國大樓獲UL「建築物室內空氣質量認證」，今由UL副總裁Alberto Uggetti（左）授證予宏國董事長林謝罕見（右），台北市長柯文哲也出席見證。（記者張議晨攝）

    宏國大樓獲UL「建築物室內空氣質量認證」，今由UL副總裁Alberto Uggetti（左）授證予宏國董事長林謝罕見（右），台北市長柯文哲也出席見證。（記者張議晨攝）

  • 位於敦化北路的宏國企業總部，今獲國際權威產品安全認證機構「UL」頒發「建築物室內空氣質量認證」，成為亞洲首棟獲此認證的建築。（記者張議晨攝）

    位於敦化北路的宏國企業總部，今獲國際權威產品安全認證機構「UL」頒發「建築物室內空氣質量認證」，成為亞洲首棟獲此認證的建築。（記者張議晨攝）

  • 宏國董事長林謝罕見。（記者張議晨攝）

    宏國董事長林謝罕見。（記者張議晨攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： UL 宏國 室內空氣品質 空氣品質 綠建築
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧白斬雞腿
涮嘴炸物✧黃金中卷
小菜✧破布子漬苦瓜
小黃瓜如何保存？
轉寄

標題：亞洲首棟 宏國大樓取得UL「室內空氣品質認證」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月8日‧星期四‧丁酉年五月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.