亞洲首棟 宏國大樓取得UL「室內空氣品質認證」

2017-06-08 17:01

〔記者張議晨／台北報導〕宏國建設斥資千萬、耗時3年改善宏國大樓室內空調設備及通風路徑；除空氣品質獲改善外，夏季用電量也大幅減少18％，因成效顯著，該樓也成為全亞洲首棟取得「UL室內空氣品質認證」的建築。今授證儀式上，宏國董事長林謝罕見指出，宏國斥資巨資改善大樓空氣品質，代表宏國對辦公環境的重視，也是對大樓租戶健康做好最重要的把關。

宏國大樓建成超過30年，當年興建時就採用自然通風設計，讓室內熱空氣可循空氣廊道自然排出。2014年起逐步更新大樓內部空調設備，及內部通風管路及空氣品質，讓該棟大樓比起建成之初更「綠」，並獲得國際權威產品安全認證機構「UL」頒發「建築物室內空氣質量認證」，成為亞洲首棟獲此認證的建築。

林謝罕見說，近幾年大家都在關注空氣品質對人體的危害，根據國健署統計，肺癌在2014年佔國人10大癌症第2名，顯示空氣品質惡化影響到民眾健康。

林謝罕見指出，為提升辦公品質，宏國斥資數千萬改善舊有設備，還由最具國際信譽的UL提出室內空氣品質認證，不僅成功改善空氣品質，舒適的辦公工作環境及清新空氣還可保持頭腦清晰，提升工作效率。

今天授證儀式上，台北市長柯文哲也受邀出席，柯文哲表示，台北市戶外空氣品質是西岸城市數一數二，但民眾在室內時間比室外多，希望宏國可作為私人企業樣板，讓其他大樓跟進，關注室內空氣品質。