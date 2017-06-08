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沙鹿火車站西站啟用兩年多 逢雨就漏水

2017-06-08  16:38

〔記者張軒哲／台中報導〕沙鹿火車站西站斥資約兩億元興建，啟用才二年多，因兩年前遭颱風吹壞的屋頂未修妥，每逢豪雨就出現漏水窘境，二樓候車大廳擺滿桶水接水，導致旅客不便，民眾與民代質疑台鐵效率不佳，盼台鐵能在颱風季前修復，以維護乘客安全與候車環境。

沙鹿火車站西站採跨站式設計於103年9月啟用，隔年八月不敵蘇迪勒颱風吹襲，站體鐵皮屋頂遭強風掀開，詎料，剛修復一年，去年九月又遭莫蘭蒂颱風吹毀屋頂，至今仍未修好，梧棲區李小姐指出，每天搭火車到彰化市上班，但近期西站候車室每逢雨天就會下小雨，新蓋站體外觀氣派，室內卻會漏水。

市議員楊典忠表示，桃園有機場漏水，台中則有沙鹿火車站漏水，都是交通部所屬單位，沙鹿火車站西站從開工到完工、啟用、通車耗時七年，沒想到鐵皮站體啟用不到一年就漏水，更誇張的是修繕工程至今還沒完成，才會前幾天梅雨襲台造成站外下大雨、站內下小雨。

楊典忠指出，民眾反映台鐵工程品質太差，兩億的車站工程卻是設備簡陋、電動手扶梯壞掉、雨天漏水竟然要搭帆布，加上西站外側自辦重劃區還未完成，政府各項公共工程都有監造費用，而且中央、地方政府都有公共工程督導機關，這種工程品質怎麼驗收呢？

沙鹿火車站指出，針對火車站屋頂損毀部分，近期會派員盡快修復。

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  • 沙鹿火車站西站屋頂會漏水，雨天放置桶水接水，導致旅客不便。（記者張軒哲攝）

    沙鹿火車站西站屋頂會漏水，雨天放置桶水接水，導致旅客不便。（記者張軒哲攝）

  • 沙鹿火車站西站屋頂被颱風吹毀。（記者張軒哲攝）

    沙鹿火車站西站屋頂被颱風吹毀。（記者張軒哲攝）

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