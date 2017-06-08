鄉民質疑「基隆的存在感」 他的回文讓網友推爆！

基隆廟口夜市是基隆相當有名的景點。（資料照，記者俞肇福攝）

2017-06-08 19:23

〔即時新聞／綜合報導〕有鄉民在PTT發文詢問「基隆真的存在嗎？」，該文章不僅引起網友熱烈討論，更「釣出」許多基隆人跳出來推文，甚至有一名「自認有自覺」的22歲基隆網友，表示實在是無法略過這篇文章，因此打出他所知道「基隆」這座悲情城市的故事，最後更強調「我是基隆人，也非常以自己的名字為傲」。

一位鄉民PO文表示，基隆明明在北部，但住在台北的他卻相當陌生，大學也沒聽到有人是從基隆來的，在他的觀念裡，去基隆要坐很久的客運或火車，彷彿是化外之地，並懷疑基隆真的存在嗎？會不會是另一個時空才存在的國度，是不是搭客運要穿過「一道白光」才到的了。

而一名「自認有自覺」的基隆網友則回文說，雖然基隆沒落了許久，但在日治時期是台灣數一數二繁榮的城市，因為鄰近日本，當時的基隆有全台灣最新奇的東西，「說這就是最早的代購也不為過吧！」他也表示基隆離台北其實很近，到東區搭客運只要30分鐘，到台北車站只要40分鐘，大部分台北市的地方基隆都能夠直達，「但就是因為離首都那麼近才時常被忽視」。

該網友還當起觀光大使行銷基隆，他指出，「最近也出了個北部最美車站在基隆，八斗子車站真的景色非常美」，還能順便到潮境公園、望幽谷走走，另外外木山、大武崙沙灘、八斗子、和平島也都是熱門觀光景點，如果不想到海邊的話，其實基隆也有滿多螢火蟲步道。他也很推崇基隆美食，更表示「基隆美食的能量與密集度完全不輸台南，也是個食物平均值滿高的地方」，隨便的路邊攤都好吃！

這名基隆網友超認真的回文也讓許多基隆人推爆，紛紛留言「基隆人淚推！懂基隆的美自然會喜歡上基隆的QQ」、「基隆人推一個感觸很深」、「快哭了！同為22歲基隆人，完全懂你的感受」、「推！基隆是個很棒的地方！」、「我是基隆人，以自己的名字為傲！」。