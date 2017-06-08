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太平垃圾山6千多噸有害廢棄物 林佳龍：全面清除

2017-06-08  16:24

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府編列11億7千萬元剷平太平區垃圾山，耗時2年多，清除30萬噸一般廢棄物，今年3月已驗收，但市議員張玉嬿、蔡雅玲和謝志忠今天表示，現場地底還有6千多噸有害廢棄物和16萬噸垃圾，安全備受質疑，要求市府全部清除、專業處理。

市長林佳龍強調，太平新光區段徵收案廢棄物清除過程中，因發現超量廢棄物及有害廢棄物，市府已積極規劃後續處理作業，責無旁貸，因為面積及數量相當龐大，將在1個月內成立專案小組，儘速規劃、一次解決。

張玉嬿在議會質詢時指出，20多年前太平市公所因垃圾無處可去，將垃圾堆積在新光橋附近的高灘地，附近又遭非法傾倒且有新光區段徵收整地所挖出垃圾，成為太平垃圾山。縣市合併後，市府編列11億7千萬元預算，在102年底開工清除。

她又說，垃圾山清除工程今年3月完成驗收，清除一般廢棄物30萬噸，但施工單位104年8月於北工區D區、南工區，陸續發現有害廢棄物共6千多噸，究竟是要全部清除、部分清除或是就地掩埋，拖了近2年還沒有找出辦法，安全性令人質疑。

張玉嬿表示，垃圾山附近還有另外16萬噸的超量垃圾未處理，目前地政局打算交給區公所發包，但有害廢棄物清除需要專業規劃才安全，區公所恐無此專業能力，應改由環保局專業處理有害垃圾，絕不留在地底，讓環境永續。

蔡雅玲和謝志忠也表示，既然發現鉛、銅重金屬超標的有害廢棄物，就要徹查是否產生地下水、灌溉溝渠、土壤等重金屬污染問題，這需要更強的專業能力來向市民交代清楚，市府應該協調各單位籌組專案小組，在1個月內提出報告。

林佳龍說，新光區段徵收案廢棄物處理問題存在已久，市府會全力以赴，要求相關單位各據權全面應處，全部清除基地下面所有廢棄物；地政局長張治祥則說，所需經費將由平均地權作業基金內編列。

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  • 太平區垃圾山剷平，現場還有六千多噸有害廢棄物，並已長出雜草。（記者黃鐘山攝）

    太平區垃圾山剷平，現場還有六千多噸有害廢棄物，並已長出雜草。（記者黃鐘山攝）

  • 太平區垃圾山剷平，地底還有數以萬計垃圾，議員要求市府儘速處理。（記者黃鐘山攝）

    太平區垃圾山剷平，地底還有數以萬計垃圾，議員要求市府儘速處理。（記者黃鐘山攝）

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