6國亞太緊急救護研討會 北市消防局展現卓越能力 

2017-06-08 16:21

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市消防局與亞洲復甦協會今天舉辦「第2屆亞太地區到院前緊急救護研討會」，邀請台、美、韓、星、泰、香港等專家學者分享EMS（緊急醫療救護系統）發展經驗；現場並由OHCA（到院前心肺功能停止）康復者共同捐贈5台AED Trainer（自動體外心臟電擊去顫器訓練機），並由副市長鄧家基代表市府受贈。

消防局指出，今年4月3日接獲家屬報案患者倒地OHCA，119派遣員線上指導家屬實施CPR，救護人員抵達後，再實施ACLS（高級心臟救命術）並給予電擊5次，現場患者恢復心跳並於5天後康復出院。康復者有感急救重要性，特與台灣卓爾醫療器材公司共同捐贈5台AED訓練機，期望能有更多人學習急救技術，減少生命損失。

鄧家基表示，透過緊扣生命之鏈（The Chain of Survival）挽救OHCA患者，儘可能將清醒康復出院的人數最大化，但救活一個人，光靠救護人員及醫院是不夠的，從倒下或發病的那一刻起，每個環節都是關鍵，從民眾報案啟動緊急醫療救護系統開始，就在幫病人爭取急救黃金時間，直送適當醫院，降低病人死亡和殘障的風險，這個救人的精神和信念，不管是在哪個國家或哪個城市，都是一致的。

消防局民國88年成立「金鳳凰專責救護隊」，累計至今已有755位到院前OHCA（心肺功能停止者）康復出院，近兩年OHCA康復出院人數都在百人以上（104年102人，105年105人），今年同期比去年還多了7人。