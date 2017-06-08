| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 「職」劇場 男神手機秘密
 首頁 > 生活

旗山垃圾悶燒 環保局：管理人不清市府代清並追究刑責

2017-06-08  16:09

〔記者蔡清華／高雄報導〕有關旗山區旗文路被棄置廢棄物案，經環保局與消防局這兩天緊急介入處理，悶燒冒煙情形中午時已暫時滅了，但市府團隊仍不放心，擔心後續會有再次復燃，下午持續以怪手開挖及灑水作業，截至今日上午環保局共計支援灑水車6部，怪手1部，明天將繼續作業。

後續廢棄物之清除則依廢棄物清理法之規定要求管理人限期清除，如管理人未完成清除，環保局即依廢棄物清理法第71條規定代履行，至於本案涉及刑事責任部分，環保局已報請環保警察隊會同查明行為人，依法辦理。

本案面積約0.6公頃，初估廢棄物數量1500-2000噸，環保局於5月27日接獲民眾通知當地廢棄物悶燒，產生臭味時即派員前往稽查，也通知消防隊進行滅火，並進行相關採樣。經查該地係當地一位鄭姓民眾所管理，因此環保局即要求管理人進行滅火作業。

由於管理人未能積極處理，環保局自5月30日起積極介入處理，並多次通知消防局派水車協助滅火，自5月31日起更調度環保局灑水車協助滅火，之後經歷南部大雨，悶燒情況獲得控制而暫停，直至昨天因復燃而又冒煙，環保局及消防局再度前往協助滅火，截至今日中午冒煙情況已再次獲得控制。

後續環保局及消防局將持續協助控制避免再度復燃，環保局就違反空污法部分將先予以開單告發，並依廢棄物清理法71條規定命管理人清除廢棄物，涉及刑責部分會同保七大隊共同偵辦

廣告
  • 旗山旗文路山坡堆置廢棄物。（記者黃佳琳攝）

    旗山旗文路山坡堆置廢棄物。（記者黃佳琳攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 垃圾 垃圾場悶燒 悶燒 旗山 滅火 環保局
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧白斬雞腿
涮嘴炸物✧黃金中卷
小菜✧破布子漬苦瓜
小黃瓜如何保存？
轉寄

標題：旗山垃圾悶燒 環保局：管理人不清市府代清並追究刑責


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月8日‧星期四‧丁酉年五月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.