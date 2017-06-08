旗山垃圾悶燒 環保局：管理人不清市府代清並追究刑責

2017-06-08 16:09

〔記者蔡清華／高雄報導〕有關旗山區旗文路被棄置廢棄物案，經環保局與消防局這兩天緊急介入處理，悶燒冒煙情形中午時已暫時滅了，但市府團隊仍不放心，擔心後續會有再次復燃，下午持續以怪手開挖及灑水作業，截至今日上午環保局共計支援灑水車6部，怪手1部，明天將繼續作業。

後續廢棄物之清除則依廢棄物清理法之規定要求管理人限期清除，如管理人未完成清除，環保局即依廢棄物清理法第71條規定代履行，至於本案涉及刑事責任部分，環保局已報請環保警察隊會同查明行為人，依法辦理。

本案面積約0.6公頃，初估廢棄物數量1500-2000噸，環保局於5月27日接獲民眾通知當地廢棄物悶燒，產生臭味時即派員前往稽查，也通知消防隊進行滅火，並進行相關採樣。經查該地係當地一位鄭姓民眾所管理，因此環保局即要求管理人進行滅火作業。

由於管理人未能積極處理，環保局自5月30日起積極介入處理，並多次通知消防局派水車協助滅火，自5月31日起更調度環保局灑水車協助滅火，之後經歷南部大雨，悶燒情況獲得控制而暫停，直至昨天因復燃而又冒煙，環保局及消防局再度前往協助滅火，截至今日中午冒煙情況已再次獲得控制。

後續環保局及消防局將持續協助控制避免再度復燃，環保局就違反空污法部分將先予以開單告發，並依廢棄物清理法71條規定命管理人清除廢棄物，涉及刑責部分會同保七大隊共同偵辦