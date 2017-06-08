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中清路3段國道東側便道打通 紓解交流道附近交通

2017-06-08  16:07

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市建設局已將中清路3段、國道1號下方東側的便道打通，從中清路3段往市區方向，若要前往中科路或是廣福里，可轉入便道直接進入中科路，不必再繞道環中路，在尖峰時間可節省30分鐘以上。

爭取打通便道多年的市議員陳淑華表示，此條便道是很好的範本，建議政府應該清查所有類似的高速公路兩側、高速鐵路下方的閒置空間，如果有助於改善區域交通，政府應開闢成為便道供民眾通行，達到地盡其利的效果。

中市國道1號中清路交流道附近道路，只要一到尖峰時期，便塞車嚴重，民怨連連，中央及地方雖規劃74號銜接國道1號的道路，但完工通車還要好多年。

陳淑華表示，有很多民眾反映，中清路只要上下班尖峰及假日就會塞車，很多要往中科路、廣福里及泰安國小的民眾，就會被塞上至少半小時才能抵達。

她說，西屯廣福里長吳棟財向她反映，希望解決塞車問題，2年前，她便邀請高公局及建設局長黃玉霖一同會勘，高公局同意撥用高速公路175公里處圍籬內土地做為便道，黃玉霖也同意儘速動工。

陳淑華表示，歷時2年施工的國道1號東側便道，已在端午節假日開闢完成，對於紓解中清路3段、環中路口附近車流有相當大的幫助，而從中清路3段往市區方向的民眾，若要去中科路、泰安國小及廣福里附近，只要走便道即可，不必繞過環中路，而且在尖峰時間，可節省至少半小時的時間。

此條通往中科路的便道長近600公尺，寬約5米6，興建經費約1000萬元左右。

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  • 中清路三段國道一號東側下方便道已打通，可紓解中清交流道附近交通，市議員陳淑華（左）認可做為範本（記者蘇金鳳攝）

    中清路三段國道一號東側下方便道已打通，可紓解中清交流道附近交通，市議員陳淑華（左）認可做為範本（記者蘇金鳳攝）

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