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銅鑼文林國中文隆分部畢業生 夏日溫馨菜包情

苗栗縣銅鑼文林國中文隆分部畢業生包菜包，獻愛心，慰訪轄內獨居老人。（記者張勳騰攝）

2017-06-08  15:53

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣銅鑼鄉文林國中文隆分部九年級27位學生，利用國中會考結束畢業典禮前時間，今天在三義溫馨廚房發起人高興及志工媽媽的指導下學習包菜包，忙了一上午，將熱騰騰的菜包，分送到三義、銅鑼25戶獨居老人家中，讓老人們感受到學生濃濃的「夏日溫馨菜包情」。

「三義溫馨廚房」，是4年前由三義高中學生高興及苗栗高商學生吳丞唐籌創，他們自己烹煮美食及湯品，利用假日騎自行車送餐給鄉內20多名獨居老人，這項活動獲得熱烈回響，如今已擴及到銅鑼鄉、公館鄉。

從銅鑼鄉文林國中文隆分部畢業的高興，也不時與學弟妹分享三義溫馨廚房的志工經驗。文隆分部27位畢業生決定在告別國三生涯前慰訪三義及銅鑼地區的獨居老人，為社會盡一分心力。

這些畢業生今天在高興及志工媽媽的指導下包菜包，起初大家手忙腳亂，但愈包愈順手，包出三角形及圓形的菜包，有原味、薑黃及艾草等口味，雖然形狀不一，但代表著濃濃的愛心，下午蒸熟後裝袋，隨即分組送到獨家老人家中，參與學生都直呼很有意義。

學生羅筱雲說，感覺很新鮮，平時沒機會包到菜包，也沒有志願服務的經驗，未來上了高中有機會的話，也會參與志願服務。

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  • 銅鑼文林國中文隆分部畢業生所包的菜包，雖然形狀不一，但代表著他們濃濃的愛心。（記者張勳騰攝）

    銅鑼文林國中文隆分部畢業生所包的菜包，雖然形狀不一，但代表著他們濃濃的愛心。（記者張勳騰攝）

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