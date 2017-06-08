磨樂3年 屏東大同高中管樂班發表會今晚登場

2017-06-08 15:55

〔記者羅欣貞／屏東報導〕展現3年學習成果，屏東縣立大同高中第9屆國中管樂班畢業暨成果發表會「仲夏樂之夢」，將於今（8）日晚上7點30分在屏東藝術館登場，7點起開放自由入場。

大同高中國中部音樂班一至三年級目前有77名學生，連續4年獲得全國學生音樂比賽屏東縣初賽特優，8年來代表屏東縣參加全國學生音樂比賽南區決賽均獲優等肯定，今年國三有20名應屆畢業生。

校方表示，如同音樂會的標題「仲夏樂之夢」，在南風徐徐的仲夏夜裡，管樂班的孩子將以多元、極富變化的曲目，展現他們對音樂的熱情與築夢；曲目涵蓋日本知名管樂作曲家樽屋雅德作品「亞特里程的審判之鐘」、「桑托斯的飛行夢」等，最特別的是第一次嘗試以影子戲結合現場樂團演奏的方式，重新詮釋並創造出孩子們心中的音樂。

整場音樂會以管樂團表演為主，同時搭配投影片引導觀眾了解樂曲、呈現大同管樂班的特色課程，例如音樂律動、伊朗手鼓的學習成果，同時音樂班也將首度與美術班攜手合作表演。

此外，大同高中第15屆國中美術班畢業成果發表會，主題「回藝」，即日起至6月18日也在屏東藝術館內展出，畢業學生30人，展出作品共109件，包括書法、版畫、漫畫、西畫、水墨、平面設計、素描等，3年來學生在屏東縣縣賽佳作以上得獎作品有121件，得獎率將近91％，全國得獎作品也有3件。