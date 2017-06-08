竹市民眾活動中心的未來想像！25件作品一次看個夠

新竹市府與國際劇場合作展開競圖，評選出25件作品，首獎是台灣設計師，更有替代役團隊的作品入選，即日起在市府大廳展到25日。（記者洪美秀攝）

2017-06-08 15:36

［記者洪美秀／新竹報導］全球OISTAT國際劇場組織與市府合作，進行「TAC劇場建築國際競圖」，競圖得獎作品即日起到25日在市府大廳設展，市長林智堅說，這次競圖以「新竹市民眾活動中心」為設計基地，讓竹塹舊城區躍上國際，邀請市民見證國際創意賦予老建築文化新生命。

OISTAT國際劇場組織，4年一度的「劇場建築國際競圖」劇場盛事，以新竹市「民眾活動中心」為建築原型募集設計構想，吸引來4大洲、22國共102件再生建築創意作品參賽。

競圖結果由台灣設計師簡哲弘的「野台」獲首獎，作品以竹子與鋼浪板規劃表演舞台，更配置小吃攤與賣店，導入立體化綠化植栽，使舞台充滿戲劇性張力，獲評審團一致好評肯定。

林智堅市長強調，民眾活動中心鄰近東門城、火車站、城隍廟、生活美學館等重點歷史建築，位處新竹舊城核心，蘊含深厚文化歷史意涵，這次透過競圖也激發國內外眾多藝術家巧思，喚醒市民對城市的想像與情感。

市府都發處表示，市府會參考25件得獎作品的創意發想，針對活動中心進行改造，目前正進行周邊區域調查評估，了解鄰近市民需求，希望創造新公共空間，拉近活動中心與市民的生活。

25件獲選作品包括水池舞台、移動劇場等概念，充滿創意巧思，其中也包括都發處替代役男的作品，即日起在市府大廳展出。