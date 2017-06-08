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跑友公認補給最好的虎尾巾都馬拉松 報名囉！

連續第7年舉辦的虎尾巾都拉松今天起受理報名，主辦單位歡迎全國跑友共襄盛舉。（記者廖淑玲攝）

2017-06-08  15:32

〔記者廖淑玲／雲林報導〕連續第7年舉辦的虎尾巾都馬拉松，今天起受理報名，虎尾路跑協會人員及虎尾鎮長林文彬等人穿著吉祥物虎尾虎的路跑衣提前亮相，歡迎大家12月3日到虎尾參加全國最熱鬧的萬人馬拉松。

虎尾路跑協會理事長陳克昌今年71歲已參加過385場全馬馬拉松，其中有4馬是100公里、50馬是50公里，自稱是「老馬」的他今天現身說法宣傳跑馬拉松的好處，盛邀跑友到虎尾作客。

虎尾巾都馬拉松預計有萬人參加，陳克昌表示，虎尾馬是全國跑友公認補給最好，今年還有人報名第600馬，屆時會有300人陪跑，場面盛大可期，而今年到虎尾跑馬之外，主辦單位還安排參訪棉花田、毛巾觀光工廠，體驗花團錦簇，瑞雪紛飛的新趣及了解毛巾製程，還能順道暢遊其他社區亮點，品嚐道地餐點，享受雲林虎尾人熱情款待。

虎尾鎮長林文彬說，虎尾公所已將歷屆馬拉松賽事資訊收集整理設置「虎尾馬拉松賽事網」，登錄虎尾路跑名人堂，紀錄虎尾馬拉松完整歷史及精彩照片，透過網路讓國內外路跑愛好者發現虎尾之美與亮點，目前半馬由2013年新北市馬拉松協會賴怡廷創下01:15:26.020的紀錄，全馬是個人跑者柏聖2014年創下02:38:27.500成績，歡迎大家來挑戰。

今年馬拉松賽分為全馬42K、限3000名；半馬21K限3000名；健康組10K限1000名；休閒組3.5K限1000名，另顧及身障朋友權益新增名額無限的視障組，預計屆時有逾萬人，歡迎共襄盛舉。

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  • 虎尾鎮長林文彬（持麥克風者）邀大家到虎尾做客。（記者廖淑玲攝）

    虎尾鎮長林文彬（持麥克風者）邀大家到虎尾做客。（記者廖淑玲攝）

  • 主辦單位人員穿著吉祥物虎尾虎的路跑衣提前亮相。（記者廖淑玲攝）

    主辦單位人員穿著吉祥物虎尾虎的路跑衣提前亮相。（記者廖淑玲攝）

  • 虎尾路跑協會理事長陳克昌今年71歲已參加過385場全馬馬拉松，自栩是「老馬」。（記者廖淑玲攝）

    虎尾路跑協會理事長陳克昌今年71歲已參加過385場全馬馬拉松，自栩是「老馬」。（記者廖淑玲攝）

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