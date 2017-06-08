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台東車站工程做4年 鐵皮圍籬成迷宮 市長市代砲轟

2017-06-08  15:25

［記者黃明堂／台東報導］台東車站是重要觀光門面，但工程圍籬已成了它的招牌形象！台東市長張國洲與市代林献堯今天怒轟車站令台東顏面盡失，旅客在圍籬動線間像走迷宮，走得一頭霧水。

鐵改局台東工務段段長廖明誠坦言，因包商連三倒，目前執行工程的已是第4包，預定完工日期將延到明年6月，工程圍籬是保障安全的必要措施，但已針對民眾反映的各種不便，加強動線改善及標示。

台東車站改善工程於102年6月隆重舉行動土典禮，原計畫訂105年6月完工，未料承包商倒閉，工程停頓後解約，經鐵改局7度招標才重新發包，原訂今年底完工，不料包商接連違約停工，目前已由第4家包商接手。

廖明誠表示，包商都來自外縣市，工班也從外縣市調來，導致難以掌控，不過，目前施工進度已超過60％，施作狀態相當穩定，他保證可以做到明年6月完工。

市代會今天進行質詢議程，林献堯說，1位外地來的朋友坐火車來台東，他去接人，不但自己根本找不到哪裡停車、何處出口，朋友也很納悶的說，「幾年了，你們台東的車站都還這麼亂？」讓他覺得很沒面子。

林献堯說，車站是台東的門面，工程圍籬一包快5年，根本是給台東人「漏氣」。

張國洲說，從擔任縣議員到市長，他都曾反映過車站的問題，甚至，車站外圍入夜黑漆漆，也是市公所出面強化照明。但車站由中央單位施工，地方根本管不到，他實在很無奈。

張國洲說，車站現在到處圍籬，民眾繞東繞西的，確實很不方便，他也按耐不住了，不如，擇期到車站發出怒吼，要中央正視。

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  • 台東車站改善工程一做4年，續被鐵皮圍籬包裹得像迷宮，雖有指標，但民眾仍團團轉。（記者黃明堂攝）

    台東車站改善工程一做4年，續被鐵皮圍籬包裹得像迷宮，雖有指標，但民眾仍團團轉。（記者黃明堂攝）

  • 台東車站改善工程一做4年，鐵皮圍籬也包了4年。（記者黃明堂攝）

    台東車站改善工程一做4年，鐵皮圍籬也包了4年。（記者黃明堂攝）

  • 台東市長張國洲今天在代表會答詢時，邀市代一起到車站發出怒吼。（記者黃明堂攝）

    台東市長張國洲今天在代表會答詢時，邀市代一起到車站發出怒吼。（記者黃明堂攝）

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