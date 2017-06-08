動物健康產業綠金來了 產官學組大聯盟

屏東科技大學今天與農委會旗下農科園區、科技部產學司農業生物技術分析與促進辦公室、財團法人農業科技研究院等，4個單位一起簽署備忘錄，共同籌組策略聯盟。（記者邱芷柔攝）

2017-06-08 15:03

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東科技大學今天與農委會旗下農科園區、科技部產學司農業生物技術分析與促進辦公室、財團法人農業科技研究院等，4個單位一起簽署備忘錄，共同籌組策略聯盟，希望透過各項資源整合，提升台灣動物疫苗、動物健康產業等農科產學研發能量。

屏科大指出，近年國際間重要的動物健康相關產業，已做了各種整合並有系統化的發展，無論在經濟動物的「動物疫苗製劑」產業，或伴侶動物「健康管理」相關產業上，產業產值都具有大幅度上升的空間，未來透過聯盟運作，將能匯聚各方能量。

屏科大校長戴昌賢也指出，像是抗生素的濫用，就是台灣食安問題重要的成因之一，屏科大以技術為輔，聯盟後就能與政府、民間企業合作，連手發展動物疫苗研發，為台灣的食安進一份心力。

屏科大在簽署儀式後舉辦「2017年動物疫苗與動物健康管理產業國際論壇」，包括農科院副院長林俊宏、國際知名動物疫苗大廠百齡佳殷格翰臺灣動物保健負責人朱建信、韓國動物疫苗大廠綠十字獸醫藥公司（Green Cross Veterinary Products Co. Ltd）等均與會討論動物健康產業展望、新型動物疫苗產業技術與國際市場行銷、流感病毒於哺乳動物疫苗發展，現場還有來自挪威、泰國等學者，討論水產動物疫苗發展以及水產養殖面臨的挑戰等議題。

屏科大表示，產官學界透過論壇分享關於與動物疫苗與動物健康產業發展最新趨勢，其中可以看見，台灣一直以來在農業生技包括家畜禽農牧與動物疾病管理相關產業，具有一定的國際知名度，尤其屏科大長期投注動物疫苗與動物健康管理相關產業，有相當的績效，相信未來能加速發展台灣動物健康產業成為新興的農業綠金產業。