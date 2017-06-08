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替代役獻所長！邀兒童免費剪髮

被學童暱稱為「小余哥哥」的替代役余宗昀，入伍前曾擔任髮型設計師，此次舉辦免費剪髮活動，盼為社會貢獻所長。（記者張安蕎攝）

2017-06-08  14:58

〔記者張安蕎／新北報導〕借書免費幫你剪頭髮！入伍前曾擔任髮型設計師的替代役余宗昀，為了讓學童在夏天時能有個清爽的髮型，同時減輕家長們的經濟負擔，在退伍前夕將免費為地方的小朋友剪髮，並且教授剪髮技巧，讓家長在家自己便可以動手幫孩子修剪漂亮有型的頭髮。

在新北市立圖書館鶯歌分館服役的他，擁有極佳人緣，被學童暱稱為「小余哥哥」，余宗昀說，他大學時期便到美髮店打工，從洗頭小弟開始，到成為獨當一面的髮型設計師，技藝已十分專業，很開心在服役期間，還可以發揮所長，幫小朋友剪頭髮，同時教大家基本剪髮技巧，在家便可以動手幫孩子修剪頭髮，自己當髮型設計師。

新北市立圖書館表示，一直想動手幫孩子修剪頭髮，但又不知從何下手的家長們，也可藉此機會報名「親子美髮教學」，學會後可以幫自己跟家人打理髮型，省下一筆開銷。

鶯歌分館「Q寶剪髮趣」活動，只要借書，專業美髮設計師便會免費幫你剪頭髮（6/14、6/17、6/20、6/244天，限兒童，需借滿10本書，並與「小余哥哥」分享自己最喜歡的一本書），以及親子美髮教學（6/17、6/24二梯次，需借書〈不限本數〉及自備簡單美髮工具），名額有限，即日起報名。

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