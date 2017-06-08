中市廣昌公園旁流浪犬流竄 害甫上班員工被咬傷

中市港尾里廣昌公園旁流浪犬流竄，里長楊忠義（左）反映多年市府未妥善處理，昨天害一位甫上班員工兩隻小腿被咬傷（記者蘇金鳳攝）

2017-06-08 14:46

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市港尾里廣昌公園旁的港尾北街，有人收容多隻流浪狗，時常趴趴走追車、吠人，里民不堪其擾，里長楊忠義向市府反映多年，但市府都未妥善處理，昨天有位剛到汽車公司上班的王姓員工經過，左右小腿後側就被咬傷流血，公司黃姓主管憤而向里長楊忠義陳情，要求市府處理。

農業局動物保護防疫處動物收容科長洪惠雅表示，過去接獲民眾反映後就已進行處理，也向該位收容流浪犬的市民要求妥善安置，該位市民表示要另覓場所，因此動保處便先收容幾隻，但之後該位市民又再度把狗狗領回去；對於民眾遭附近的流浪犬傷咬，會前往釐清是否為該位市民的狗，若不是就會收容到流浪之家，若是會要求市民妥善安置。

廣昌公園及公園旁的港尾北街，有一位市民收容多隻流浪犬，有些狗有綁狗鏈，有些沒有綁，造成平時狗群會四處趴趴走，只要有機車及自行車經過就會追逐，造成鄰居很大困擾。

里民紛紛向里長楊忠義反映，楊忠義也向市府反映多年，但是市府一直未妥善處理，該位市民只不過將安置流浪狗的地點從公園，全部移到公園旁的港尾北街，狗狗依然四處流竄。

楊忠義強調，流浪犬不但到處大小便，而且會追機車、自行車，連他都不敢騎機車經過，他很無奈的表示，騎自行車的小朋友也被追，都不敢經過，如今有里民被咬傷，已關係到市民的安全，請市府一定要妥善處理，把這些流浪狗移至他處安置。

由於公園旁有一間汽車公司，昨天有一位剛上班的王姓員工，在上午11點左右經過該處 ，便遭到一隻黑色的流浪狗攻擊。

王姓員工表示，他看到有狗在路上，便停下來後再走，但一隻黑狗就從後面攻擊他，將左右兩小腿後面咬傷，公司主管趕忙要他就醫，醫生說因為是流浪狗咬 ，還要再觀察傷口。

員工被咬傷，讓該公司北台中營業所所長黃仁勇非常生氣，憤怒表示，員工第一天上班就被狗咬，他如何向其家人交待。

黃仁勇不滿的說，這些流浪犬早已造成附近商家及鄰居的困擾，女姓員工都不敢經過，市府都未處理，任由野狗亂竄，這些狗不但咬破公司放在走廊上的沙發，先前還追咬一位員工，幸好該位員工躲得快，只咬到褲管，如今公司員工被野狗咬流血，還要觀察傷口有無惡化，市府應儘速派員來處理。