《巴黎三寶貝》作者妮可‧龍白來台 愛吃台灣美食

《巴黎三寶貝》作者妮可‧龍白（右）來台灣，帶來最新中文作品《哈囉！歐洲》和讀者見面，暢言很愛吃台灣美食。 信誼基金會董事長張杏如（左）表示，這本書從孩子的眼光看歐洲，對歐洲可有更多的了解。（圖由信誼基金會提供）

2017-06-08 14:41

〔記者林曉雲／台北報導〕以天真、頑皮可愛又充滿活力的形象，風靡歐洲33年的《巴黎三寶貝》首度特展，作者妮可龍白最近來台宣傳，並帶來最新中文作品《哈囉！歐洲》和讀者見面，她開心表示，2009年曾畫過一本關於台灣的童書，透過創作愛上了台灣文化之美，這次是她第7度訪台，每次來台灣都很開心，因為台灣人非常熱情友好，而且她很愛吃台灣美食，不管是火鍋或鼎泰豐，她都很喜歡。

《巴黎三寶貝33周年特展》亞洲巡迴從新加坡開始，再到馬來西亞，台灣是第三站，作者妮可‧龍白從歷年的作品中，每年精選出一張，將最經典的33幅「三寶貝」插畫帶到台灣，而她的中文版新書《哈囉！歐洲》，是一本介紹歐洲28國的圖文書，書中藏著許多當地孩子才知道的秘密。

信誼基金會董事長張杏如表示，或許因為歷史因素，我國人民對美國、日本這些國家比較熟悉，對歐洲的理解卻不夠，這本書完全用小孩子的角度，來看每一個國家的文化。

妮可龍白介紹，這也是一本關於友誼的書，小朋友從小認識其他文化，可以更理解這個世界，跟不同背景的人交朋友，而童年認識的朋友是非常珍貴。妮可龍白這次來台最後一場新書發表會，將於6月10日（六）在誠品信義店5樓兒童書區舉行，現場將分享她的創作故事，用最新中文作品與讀者展開近距離接觸，妮可龍白還會親切地詢問每位讀者的姓名，一筆一畫貼心簽上對台灣讀者的專屬祝福。