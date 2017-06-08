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台東縣國中小校長遴選 28人調任或連任

台東縣教育處今天發布國中小校長第1階段遴選結果。（記者黃明堂攝）

2017-06-08  14:36

［記者黃明堂／台東報導］台東縣府辦理106學年校長第1階段遴選結果出爐，共有28位國中小校長調任或連任，另有椰油國小及綠島國小等8所國中小校長列入第2階段遴選。

縣府表示，今年有豐田國中張潔、岩灣國小李麗凰、初來國小胡德慶、信義國小楊正雄及忠孝國小王金地等5所國中小校長申請退休，校長遴選委員會進行本學度的遴選，結果如下：

國中部分，完成調任的有知本國中周正雄、豐田國中林彩盆、鹿野國中高清德、海端國中吳炳男。連任的有大武國中許志民；另外，綠島國中校長出缺，將列入第二階段進行遴選。

國小部分，連任的有光明國小張月昭、復興國小林鴻祥、南王國小洪志彰、大南國小彭志宏、美和國小曹音鵬、永安國小溫上德、瑞豐國小林聖瑜、新興國小黃潮源、武陵國小王武榮、崁頂國小陳玉枝、萬安國小鍾明宏等11人。

調任的有初來國小吳運全、海端國小古仁發、蘭嶼國小胡龍雄、忠孝國小李俊德、賓茂國小王邇翰、信義國小廖允伶、鸞山國小田桂香、岩灣國小李怡宏、豐榮國小毛慧莉、馬蘭國小張鳳珠、瑞源國小羅道勳、介達國小朱慧清。

出缺的椰油國小、公館國小、竹湖國小、台坂國小、福原國小、朗島國小、樟原國小等7校，教育處將列入第2階段進行遴選。

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