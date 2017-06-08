新北遊覽車工會6/13發動抗議 要求交通部長下台

2017-06-08 14:14

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕新北市遊覽車駕駛員職業工會理事長李式嘉將於6月13日上午8點，一人一車開上交通部紅磚道，進行埋鍋造飯無限期的抗爭，並提出包含客運不得跨界包車業、交通部及公路總局長期怠惰和不當作為，導致遊覽車業無法營生而崩解，請求部長和局長請辭下台等7點訴求。交通部長賀陳旦表示，是否有疏失需要下台，這留給政府整體來做衡量。

李式嘉的7點訴求包含客運全面退出遊覽車業，不得跨界包車業、牌照税，燃料税減免、交通部所稱老舊車輛以市價回收、把公路法及運管條例，由業者主導進行修法、大客車駕駛員的培訓，列入特殊技能訓練，所需經費全額甴國家支付、即刻執行總量管制，對擁牌6個月以上未掛者，一律徹消其擁牌權利、由於交通部及公路總局長期的怠惰和不當作為，導致遊覽車業無法營生而崩解，請求部長和局長請辭下台等。

對於是否有其他駕駛會參與，李式嘉表示，全台都會響應要封城癱瘓台北市，因為大家都活不下去，對於遊覽車管理現在政府就只會禁止跟處罰兩招，根本就是官逼民反。

對此，賀陳旦表示，關於客運和遊覽車的工作方面，大家應該要了解很多客運公司本來營業內容就包含遊覽業務，並不是說客運業兼營遊覽車業務就是違法或是搶誰的飯碗；因為這本就是政府鼓勵大客車業者，在司機訓練或路線延伸時，做這樣的服務準備。

對於老舊車輛行駛山區或危險路段，交通部準備利用9月1日上路的大客車全面安裝GPS來要求，賀陳旦表示，關於10年以上車輛安全性，從今年2月份後已做清查，老舊車輛眼前安全狀況，不論車體或使用都有做相關防範讓消費者放心。

至於政府要不要進一步去收購這些高齡車輛，賀陳旦說不要把老舊車當成一定不安全，交通部要做的事情就是從品牌與營業調查，只要業者管理不善就要讓民眾知道，使得品牌化幫助交通部做真正安全管理，而不是在車齡上單獨來做文章；但也希望業者自己在經營品牌上面，要想辦法買好一點車子，或進行汰舊換新。