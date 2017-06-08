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新竹公園百年歷史沒文資身份？議員籲保留速認定

新竹公園已有百年歷史，公園內包括動物園舊大象門和圓形鳥籠等都具歷史價值，新竹市議員為其請命，籲進行文資身份認定。（記者洪美秀翻攝）

2017-06-08  14:01

［記者洪美秀／新竹報導］新竹公園已有百年歷史，但至今沒有文化資產身份，竹市議會國民黨團今天為新竹公園的文資身份請命，市議員鍾淑英說，新竹公園內除動物園的舊大象門和全世界唯二的圓形鳥籠外，周邊包括石馬、石虎等石雕，很可能是清朝孝子李錫金當時的墓型所留下來的，她要求市府進行新竹公園的整理時，應予保留，同時應給做適當的文資認定。

新竹市文化局長廖志堅說，文化局已委託資深文史委員針對竹市50年以上的歷史建物進行調查研究，其中已100年歷史的新竹公園內的文物已有調查，包括動物園舊大象門、噴水池、氣象站、湖畔料亭、玻工館和百年鳥籠等，都被列為一級的歷史文物，目前都會保留，至於一些古物如石虎、石馬等，也會召開文資審議委員會，進行相關的文資認定。

市議員鍾淑英說，新竹公園已有百年歷史，裏面有不少重要的古文物，像古砲是清代遺物，另包括石馬、石虎及古砲和示禁碑記等，都有足夠資格列入古物保存，但至今新竹公園內並無一處被指定為古蹟或登錄為歷史建築。

她說，市長林智堅自許要將動物園內全世界唯二的百年歷史鳥籠保留下來，也認為是最熟動物園的人，但市府卻對新竹公園內的重要古文物不聞不問，讓人質疑是「去中國化」，相較於市府半年內就把日治時代的警察局宿舍指定為市定古蹟，如此速度落差，讓人不解。

包括鍾淑英、李國璋和林耕仁等國民黨團市議員都要求市府應趕緊進行文資身份認定，不要讓這些具歷史意義的古文物被埋沒或拆除遷移。

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  • 新竹市新竹公園已有百年歷史，但其中重要文物包括石虎石馬都沒有文資身份，新竹市議會國民黨團為這些古文物請名，籲進行文資審議及身份認定。（記者洪美秀攝）

    新竹市新竹公園已有百年歷史，但其中重要文物包括石虎石馬都沒有文資身份，新竹市議會國民黨團為這些古文物請名，籲進行文資審議及身份認定。（記者洪美秀攝）

  • 新竹市新竹公園已有百年歷史，但其中重要文物包括石虎石馬都沒有文資身份，新竹市議會國民黨團為這些古文物請名，籲進行文資審議及身份認定。（記者洪美秀攝）

    新竹市新竹公園已有百年歷史，但其中重要文物包括石虎石馬都沒有文資身份，新竹市議會國民黨團為這些古文物請名，籲進行文資審議及身份認定。（記者洪美秀攝）

  • 新竹公園已有百年歷史，公園內包括動物園舊大象門和圓形鳥籠等都具歷史價值，新竹市議員為其請命，籲進行文資身份認定。（記者洪美秀翻攝）

    新竹公園已有百年歷史，公園內包括動物園舊大象門和圓形鳥籠等都具歷史價值，新竹市議員為其請命，籲進行文資身份認定。（記者洪美秀翻攝）

  • 新竹公園已有百年歷史，公園內包括動物園舊大象門和圓形鳥籠等都具歷史價值，新竹市議員為其請命，籲進行文資身份認定。（記者洪美秀攝）

    新竹公園已有百年歷史，公園內包括動物園舊大象門和圓形鳥籠等都具歷史價值，新竹市議員為其請命，籲進行文資身份認定。（記者洪美秀攝）

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