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長照2.0南投縣首間巷弄長照站歡喜開張

南投縣埔里鎮泰安巷弄長照站今歡喜揭牌，也是縣內第一個揭牌的巷弄長照站。（記者佟振國攝）

2017-06-08  13:39

〔記者佟振國／南投報導〕長照2.0看得到也用得到！南投縣首間C級弄巷長照站（長照柑仔店），今於埔里鎮泰安里集會所正式揭牌，讓銀髮長輩能在長照站獲得臨時托顧、共餐及預防失能或延緩失能等多項健康照護，有22長輩、家庭受惠，縣府社會及勞動處長林俊梧表示，埔里區長照2.0計畫已建置1A－3B－3C的規模，今年度將再擴展為1A－4B－9C，成為全國長照2.0的指標地區。

為讓社區長輩能在地健康終老與妥善照顧，埔里鎮泰安里集會所先於去年7月成立關懷據點，埔里基督教醫院也辦理「樂智據點」，提供預防及延緩長輩失智症的服務，配合長照2.0計畫上路，將兩項服務結合，去年11月正式由愚人之友基金會輔導成立全國第一批的C級弄巷長照站，經過半年多順利運作，有22位長輩參與，開辦50場次、服務460人次，今天正式揭牌，成為南投縣第一個揭牌的C級巷弄長照站，社區長輩載歌載舞，祝福長照站長長久久。

縣府社會及勞動處長林俊梧表示，埔里區（含埔里鎮、國姓鄉、魚池鄉）是全國長照2.0率先上路的地區之一，照顧體系分為A、B、C等3級，目前有A級的愚人之友基金會、B級的老五老基金會日間照中心、埔基護理之家、泰安家庭托顧中心、Ｃ級的埔里泰安、魚池東光、國姓乾溝長照站，即1A－3B－3C，今年度再提報增加B級單位台中榮總埔里分院及6個C級長照站，成為1A－4B－9C的體系，服務範圍更廣。

泰安巷弄長照站運作時間每週一至五上午8時至下午5時，服務對象為65歲以上失能及衰弱老人、55歲以上失能原住民、50歲以上失智症患者、失能之身心障礙者，提供臨時托顧1天最多5小時，低收戶免費，一般民眾每小時60元，以及共餐，低收每餐20元，一般民眾每餐60元，以及健康促進課程，1期12堂每堂2小時，低收及中低收優待補助，一般民眾500元，一般民眾每月約支付5、6千元，讓一般家庭也能負擔得起。

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  • 泰安里社區長輩載歌載舞慶祝巷弄長照站順利開張。（記者佟振國攝）

    泰安里社區長輩載歌載舞慶祝巷弄長照站順利開張。（記者佟振國攝）

  • 在泰安巷弄長照站，長輩除能享有臨時托顧、共餐，還有健康促進課程可以參與。（記者佟振國攝）

    在泰安巷弄長照站，長輩除能享有臨時托顧、共餐，還有健康促進課程可以參與。（記者佟振國攝）

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