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太誇張！垃圾亂丟 花媽團隊竟束手無策？

旗山區旗文路一帶山坡地，傳出被人傾倒大量垃圾，恐污染大高雄民生用水。（記者黃佳琳攝）

2017-06-08  13:32

〔記者黃佳琳／高雄報導〕實踐大學高雄校區附近一處山林，因上月底的一場火警，燒出山林內又被亂丟垃圾，且垃圾量體幾乎形成一座小山，造成旗山上萬戶居民被迫置身在空污、上百萬高雄居民恐喝到垃圾水的危機。當地居民向各單位投訴後，指控各單位擺爛、沒有被積極處理，居民醞釀集結抗議，嗆花媽「踹共」。

高市環保局副局長張瑞琿澄清，市府並非沒有積極作為，而是垃圾量體太大，地主又無力清除，即使環保局代位執行、求償，目前台灣也找不到有能力處理如此大量垃圾的民間掩埋場，目前已派員警戒、連日澆灌水降低溫度，避免垃圾再度自燃，影響空氣品質。

這處位於旗山區旗文路的山坡地，緊臨實踐大學高雄校區，更是旗山溪流域的上游，該處的水文品質，將直接影響大高雄地區上百萬民眾的用水安全。

《自由》記者今天實地走訪該處時，剛抵達現場就聞到一股刺鼻的燃燒塑膠味，放眼望去，土石中夾帶著垃圾，大量堆置在山林邊坡，量體至少有2棟15層樓高大樓這麼多，且垃圾堆裡不時飄出悶燒後的白煙，味道令人作嘔。

當地洪姓居民指出，上月27日，一場山林火警後，居民才驚見家園旁竟被堆滿垃圾，但投訴市府環保局、市長信箱等，都沒有見到市府派員積極處理，即使這幾天每天都發生悶燒火訊，但市府也僅派員澆灌水降溫，沒看到積極作為把垃圾移除，讓居民終日曝露在焚燒垃圾後產生的毒素下生活。

承租該筆土地的鄭姓地主則辯稱，他因屋前的擋土牆不斷崩塌，才會雇工派人回填土方進行加固，他也不曉得回填的土方裡被挾帶大量垃圾，更也無力處理這個問題，「市府要罰就讓他罰吧！」

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  • 旗山區旗文路一帶山坡地，傳出被人傾倒大量垃圾，連日悶燒造成居民曝露在空污中。（記者黃佳琳攝）

    旗山區旗文路一帶山坡地，傳出被人傾倒大量垃圾，連日悶燒造成居民曝露在空污中。（記者黃佳琳攝）

  • 旗山區旗文路一帶山坡地，傳出被人傾倒大量垃圾，恐污染大高雄民生用水。（記者黃佳琳攝）

    旗山區旗文路一帶山坡地，傳出被人傾倒大量垃圾，恐污染大高雄民生用水。（記者黃佳琳攝）

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