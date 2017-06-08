新豐反垃圾場活化再利用 要中央給新竹縣焚化爐

2017-06-08 13:19

〔記者黃美珠／新竹報導〕為了解決全縣垃圾無處去的難題，新竹縣政府環保局爭取中央補助，計畫要用1年半時間，活化再利用新豐鄉區域掩埋場約2.6公頃的第3期用地，準備把已埋的9萬4000立方公尺家戶垃圾挖除、重新篩分，經回填部分腐質土後，創造可以重新貯存1萬4000立方公尺廢棄物和底渣的能量。

今天早上縣府環保局對這個「新豐鄉區域掩埋場活化再利用計畫」在新豐鄉鳳坑村召開說明會，結果不僅基層許多鄉親和村長表示反對，該鄉選出的各級民代從縣議員鄭清漢、吳傳地等，到鄉代會主席許秋澤、代表簡崇渙等也幾乎一面倒的不支持，鄉長徐茂淦覺得不妥，縣府應該從長計議。

這些地方鄉親在意的是，新豐鄉幾10年來，境內除有垃圾區域掩埋場，還有廚餘廠，飽受環境污染和土地利用的限制。對於這次全縣性的垃圾問題，縣府又要獨「薄」新豐鄉，在沒有事先知會獲鄉親同意下，就逕自把運回的焚化爐底渣堆放在掩埋場內，已經對不起新豐鄉親。

另外受到之前垃圾無法外運焚燒的影響，新豐目前已經暫時堆置了約4500公噸的生垃圾。在生垃圾無法處理下，要把舊的掩埋場不做綠化卻重新挖出，2次影響環境不說，有能力額外再處理這些舊有垃圾？

此外，也有人提出目前的區域掩埋場有些垃圾因不敵海浪沖刷，有的已經流入海洋，未來活化再利用貯存底渣在這裡，萬一底渣也被沖入海洋怎麼辦？

有人則説，都付費委託外縣市代燒垃圾了，錢都給了，為什麼還要新竹縣運回底渣？

而在前述一致反對的聲音外，另個統一的看法就是請縣府努力爭取新竹縣蓋焚化爐，才能一勞永逸解決問題。

縣議員鄭清漢甚至轟「解鈴還要繫鈴人」、「當年做立委，現在還是立委」。他說「有本事擋，就要有本事解決垃圾問題」。

環保局長黃士漢說，活化後創造出的再利用空間，初步構想是有要當焚化爐底渣的貯存空間，但是這些底渣來自我們自己產出的家戶垃圾，確實分類不會有有害性的問題。

針對鄉親提出「使用者付費」代燒縣市不該要求底渣回運的說法，黃士漢除了說明代燒縣市也有自己議會的壓力，並以向人借廁所，使用後也該幫人沖淨的類似概念，試著更平易的讓鄉親了解代燒縣市沒有幫送燒縣市一併處理底渣的義務。

黃士漢也公開支持新竹縣該有自己的焚化爐，但他也點出緩不濟急的問題。

黃士漢說，前述再利用空間的釋出，是讓新竹縣在短期還沒有自有焚化爐前，能有跟其他縣市協調合作的籌碼。他也希望盡量少讓底渣進場，所以該局才會積極研究底渣「重生」的各種可行性方案。

他也說了解新豐鄉親的委屈，且感到抱歉，畢竟在全縣有7成土地位在水資源保護區內，新豐鄉恰好不在範圍內，才會機會讓底渣進場暫存，短期內也還是必須這樣做，不然全縣的垃圾就會無法運出焚化，受影響的鄉親將更多。

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