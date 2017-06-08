用水大戶注意！未來開發時須提「用水計畫」

2017-06-08 13:22

〔記者楊綿傑／台北報導〕水利署今天發布「用水計畫審核管理辦法」之訂定，未來每日用水量300立方公尺以上之開發行為，都必須在開發前提出用水計畫，而於本次修法前已完成開發者，如果每日用水量在3000立方公尺以上者，也必須補提送用水計畫，以進一步有效管理水資源。

水利署表示，過去的用水計畫申報是配合區域計畫、環境影響評估、非都市土地開發或其他目的事業主管機關等法規的審查，開發者才需要向水利署提出用水計畫，適用對象有限，無法彰顯水資源管理成效。因此，水利法第54條之3增修條文時，擴大適用對象，未來開發行為興辦或變更事業，只要計畫用水量達一定規模或增加計畫用水量者，就需要提出用水計畫，經水利署審查核定後，才能開發。

用水計畫審查過程中，水利署會考量區域水資源環境，針對開發行為用水量的合理性、是否符合再生水政府及節約用水要求，加以檢視。針對這次水利法修正前之既有開發行為，基於整體水資源管理的需要，要求每日3000立方公尺以上者，必須補提送用水計畫之適用對象，以逐步擴大落實用水計畫管理範圍。

這項管理辦法未來在工廠、產業園區、科學工業園區、加工出口區、農業科技園區、自由貿易港區、環保科技園區、再生資源回收再利用專用區、商港區域工業（含其他特定用途）專業區、火力發電廠、觀光旅館業及觀光遊樂業等開發行為，若預估所需用水量達每日300立方公尺以上，都必須辦理。