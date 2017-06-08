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暑假到高市圖繪本中心 跟彼得兔相遇

2017-06-08  13:20

〔記者黃佳琳／高雄報導〕全世界最紅的兔子「彼得兔」，今年暑假將在高市圖繪本中心與大家見面。「繪本經典波特150年特展-走入小兔彼得的世界」系列活動，包括特展、主題書展、講座、說故事活動，帶民眾走入碧雅翠絲．波特女士創造的小兔彼得的世界，一探世界經典童書一紅百年的創作歷程。

《小兔彼得的故事》自1902年開始發行，現在是世界最暢銷的童書之一， 2000年美國紐約公共圖書館更推選為世紀經典童書第一名，目前已翻譯成30多種語言版本，這是跨越國度與世代的共同的閱讀體驗，這系列經典繪本也一直是高市圖書館借閱次數榜上有名的常勝軍。

去年是碧雅翠絲.波特女士誕辰150週年，英國乃至台灣各地均陸續舉辦相關系列活動，紀念波特女士對於世界兒童文學發展的貢獻。高市圖國際繪本中心也與出版社合作，即日起至7月16日推出「繪本經典波特150年特展-走入小兔彼得的世界」巡迴特展，展出波特女士生平故事、經典插畫、小兔彼得系列收藏品、立體圖書以及跳格子互動遊戲，喜愛小兔彼得的朋友絕不能錯過。

展覽期間，高市圖同時運用國際繪本中心內中文、英文及泰文等各國不同語言館藏辦理小兔彼得繪本展，18日更邀請童書界作家莊世瑩分享「碧雅翠絲.波特的創作與小兔彼得的誕生」主題講座，另外還安排了中文、中英及中泰故事時間，讓讀者可以多面向了解波特女士的小兔彼得系列創作，邀請大小朋友們一同參與，走入小兔彼得的世界歡聚一夏。

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  • 全世界最紅的兔子「彼得兔」，今年暑假將在高市圖繪本中心與大家見面。（記者黃佳琳攝）

    全世界最紅的兔子「彼得兔」，今年暑假將在高市圖繪本中心與大家見面。（記者黃佳琳攝）

  • 全世界最紅的兔子「彼得兔」，今年暑假將在高市圖繪本中心與大家見面。（記者黃佳琳攝）

    全世界最紅的兔子「彼得兔」，今年暑假將在高市圖繪本中心與大家見面。（記者黃佳琳攝）

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