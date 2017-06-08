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復育海洋棲地 陳建仁領軍到烏崁放流

陳建仁將放流物種，交給小朋友，象徵海洋保育世代傳承。（記者劉禹慶攝）

2017-06-08  13:10

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕6月8日為世界海洋日，農委會與澎湖縣政府在烏崁保護區，舉行海洋棲地復育水中造林活動，包括復育造礁珊瑚、放養硨磲貝與馬蹄鐘螺，並由副總統陳建仁領軍，宣示台灣為海洋國家的決心，全面復育海洋資源。

今年世界海洋日以「我們的海洋、我們的未來」為主題，並選擇台灣唯一島縣澎湖舉行，除了副總統陳建仁外，還有農委會主委林聰賢、漁業署長陳添壽、水試所長陳君如、中研院鄭明修博士、全國漁會理事長許德祥及澎湖縣長陳光復等人都齊聚一堂，並在公告的烏崁保護區進行放流。

副總統陳建仁表示，台灣除了關心海洋未來面對的危機外，各部會也將全面動起來，包括海巡署長期驅離或取締外來越界漁船、環保署規劃執行防治海洋污染及減少海洋垃圾、農委會要推動漁業管理劃設禁止捕撈海洋保護區等，產官學研各界一起努力，2009年成立東沙環礁國家公園外，現也規劃南沙太平島為海洋保護區，永續經營海洋資源。

今日在烏崁保護區放流的造礁珊瑚與硨磲貝，如同在海中植樹造林，恢復海洋生態系；而馬蹄鐘螺與馬糞海膽一樣，都受到人為濫捕面臨滅絕危機；烏崁是澎湖第一個社區自主性管理的保護區，由社區理事長黃健忠率同社區民眾共同維護，成敗也將影響澎湖未來保育走向，相當受到外界矚目。

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  • 造礁珊瑚能透過體內共生藻行光合作用，被譽為水中造林。（記者劉禹慶攝）

    造礁珊瑚能透過體內共生藻行光合作用，被譽為水中造林。（記者劉禹慶攝）

  • 世界海洋日副總統陳建仁與各界貴賓，共同種植珊瑚。（記者劉禹慶攝）

    世界海洋日副總統陳建仁與各界貴賓，共同種植珊瑚。（記者劉禹慶攝）

  • 潛水人員將放流物種，一一放入烏崁保護區內。（記者劉禹慶攝）

    潛水人員將放流物種，一一放入烏崁保護區內。（記者劉禹慶攝）

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