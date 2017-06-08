幾米遇上淡海輕軌 議員嘆「看不到淡水」

2017-06-08 13:19

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府迎接淡海輕軌明年底完工，委託知名繪本作家幾米創作專屬繪本，並為綠山線11座候車站，量身打造大型公共藝術，以搭乘輕軌列車的小女孩，在觀音山、梯田、暮色等淡水風情的背景下，描繪一段充滿無限想像的旅程，但在地議員鄭宇恩今天在市政總質詢時說「我看到了幾米，但看不到淡水」，強烈要求市府修改合約，多增加一點在地性。

「透過淡海輕軌認識幾米，沒有透過幾米認識淡水」鄭宇恩、何博文、周雅玲、李坤城等人，今天總質詢時提到淡海輕軌公共藝術是如何產生?如何與在地產生連結，質疑市府評選過程缺乏多元性，雖然包括朱銘、琉璃工房都曾被建議，但朱銘被指「太嚴肅」、琉璃工房「太高貴」不適合，結論以委託創作進行，「為什麼不公開甄選呢?」

幾位議員都說喜歡幾米的作品，但在乎作品與淡水的連結性，不是放在任何的地方都適用的「在地性」；何博文詢問朱立倫在紅樹林站的作品看到什麼，朱立倫原以「我比較沒有藝術修養」推辭，何博文追問「這麼好的創作怎麼沒有感覺?」最後才說，至少「有紅有樹」，另外竿蓁林站的作品外型像香菇，何博文說，讓他想到香菇著名產地台中新社，朱立倫則說他注意到的是小女孩。

針對議員質疑作品缺乏在地連結性，朱立倫表示，只要公共藝術能表現得好都好，對議員要求修改、增加在地性，朱立倫同意，將在藍海線增加表現。