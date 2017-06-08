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補習班教兒童美語擬禁止 業者突赴教育部抗議

教育部擬修法禁止補習班教兒童美語，補教業者今天中午突赴教育部抗議。（記者林曉雲攝）

2017-06-08  13:08

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部擬修正《補習及進修教育法》，未來補習班幼兒教學將侷限於「身體律動、藝術才能」，不排除禁止補習班教授幼兒美語。中華民國補習教育全國總會及台北市補教協會率補教業者等30多人，今天中午突然赴教育部抗議，痛批政府和立委在打壓補習班生存空間，侵害幼兒受教權及家長選擇權。

總幹事張浩然抨擊，補教業者積怨10多年，多少雙語幼兒園在違規教美語，全國民眾都知道，只有教育部官員不知道，唯一可合法聘請外籍老師教兒童美語的只有補習班，呼籲政府尊重家長選擇權，不要打壓補教業者生存空間。

一群補教業者原本在立法院參加一場公聽會，突然轉向教育部抗議。他們高舉「抗議抹黑補習班」、「我的孩子要學英文」、「抗議剝奪孩子學英文的權利」、「幼兒非義務教育，家長有選擇權」等抗議標語。

張浩然表示，幼兒園教英文美語違法，也不能聘請外籍老師，而只有補習班可合法聘請外師，補習班依法辦學、教授英文美語，也依市場需求及遵守兒童福利法，提供幼兒符合父母期待的教學服務，幼兒教育非義務教育，家長可依自由意志有充分選擇權，如果禁止補習班招收幼兒，不禁讓人質疑立委和政府在犧牲台灣未來競爭力，以滿足某些人的私利，也會陷全國幼兒於無法找到合法機構學習英文的困境。

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