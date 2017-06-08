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濕熱梅雨季大嗑冷飲冰品 急性腸胃炎患者驟增

2017-06-08  12:58

〔記者方志賢／高雄報導〕進入濕熱的梅雨季節，民眾最愛大嗑冷飲、冰品消暑，高市一對情侶檔晚餐後在路邊攤吃四果冰，當時覺得水果味道怪怪的，結果半夜腹痛、腹瀉，就醫診斷是急性腸胃炎，醫師表示，近日部分地區大雨淹水，食物易被污染，或因斷電不新鮮，急性腸胃炎患者增加近1成。

高雄市「活力得中山脊椎外科醫院」內科醫師巫慶仁指出，端午後到夏至間的梅雨季節，氣候又濕又熱，讓人想喝冷飲、吃冰，但濕熱氣候也最適合細菌滋長，造成食物不易保存或容易腐敗酸壞。

早年沒冰箱保存食物，有句台語諺語「暗頭仔呷西瓜，半暝仔反症」。個人體質外，部分原因是過去沒冰箱，西瓜易滋長細菌酸壞，或被蒼蠅帶細菌污染，造成半夜腸胃不舒服、腸胃炎。

巫慶仁指出，急性腸胃炎的細菌，有金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、沙門氏菌及志賀氏菌等，主要症狀是噁心、腹瀉及腹痛；比較嚴重的急性腸胃炎，還會有發燒、血便。

幼童與老人家可能腹瀉不止或嚴重噁心嘔吐，引起脫水及體內電解質不平衡，甚至有生命危險。

巫慶仁說，治療上是補充水分跟電解質，服用症狀治療的藥物，多半就會痊癒。若是症狀嚴重者，再給予抗生素治療。

巫慶仁也提醒，罹患腸胃炎，盡量吃清淡飲食，讓腸胃休息，使用電解質水或清淡的果汁補充水分、糖分與電解質，避免腹瀉虛脫，也可改善發燒。腸胃症狀開始改善數小時之後，就可開始食用清淡白稀飯、白吐司、陽春麵條及米粉等。

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  • 醫師表示，民眾在濕熱梅雨季大嗑冷飲冰品，門診急性腸胃炎患者驟增。（記者方志賢攝）

    醫師表示，民眾在濕熱梅雨季大嗑冷飲冰品，門診急性腸胃炎患者驟增。（記者方志賢攝）

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