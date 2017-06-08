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人水手又巧！韓國正妹帶你進入哆啦A夢的縮小燈世界！

Isabel在IG曬出史上最迷你的皮卡丘～但仔細一瞧，眼睛是眼睛，鼻子是鼻子，該有的一樣也沒少！（supersmallstuff授權提供）

2017-06-08  19:00

〔即時新聞／綜合報導〕袖珍模型的魅力，讓許多人深深著迷，Instagram上就有一位韓裔美籍的美女玩家，用最簡單的黏土就能變造出各式各樣療癒的生活小物，除了之前很夯的寶可夢系列，甚至連台灣名品─珍珠奶茶也成為她的靈感來源，看著看著心情都不自覺地放鬆了起來。


Miniature Creations（@supersmallstuff）分享的貼文 張貼

▲讓我們來看看她「精心調配」的珍珠奶茶～

咦！這絕對是跟哆啦A夢借了縮小燈吧XD

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▲從她拍的成品影片中，完全可以體會到這迷你土司的蓬鬆觸感


Isabel說，自己從小就非常喜歡迷你的東西，常常把媽媽買回家的小飾品偷走收藏，等到年紀再大一點、學會用剪刀之後，就把童話故事書上可愛的小插畫給剪下來。長大後，她開始學著用黏土創作，2年前她在IG上傳這些作品，到現在也累積了不少人氣！特別的是，她還會將作品與生活周遭的物品結合～

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▲像是這顆開心果裡面竟然藏著皮卡丘～

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▲這居然是真的能挖的冰淇淋桶啊！


更神奇的是，許多2年來默默追蹤「supersmallstuff」這個帳號的網友，有一天突然驚喜地發現，這些療癒小物的背後製造者公開了自己的真相....竟然是個正妹啊啊啊～人正手又巧，這世界真是不公平～～（咬手帕）

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好了，看完了真相，再來看看她的其他作品吧！XD

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▲寶可夢戰隊排排站的模樣～還原度高達99%！缺少的那1%大概就是大小了啦XD

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▲迪士尼夯片《腦筋急轉彎》的主要角色大集合～

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▲這是她DIY迷你漢堡的過程～看看這逼真程度，你是不是也很佩服她的一雙巧手呢？

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