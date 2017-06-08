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世界百大排名退步 台大：打國際盃也要有充足銀彈

2017-06-08  12:24

〔記者林曉雲／台北報導〕英國高等教育調查公司QS今天公布2018年世界最佳大學排行榜，台灣大學排名第76名，較去年68名退步了8名，但仍是我國唯一晉身全球前百大的大學。台大研發長李芳仁受訪表示，高教需要長期投資，5年500億計畫經費，台大由一年30億降到18多億元，國際看在眼裡，人才多不願意回台灣，而台灣年輕人愈來愈不願意讀碩博士，連帶使得台大的論文引用指標分數下降，別人在進步，台大相對沒有進步這麼多，使得名次下滑，在國際聲望部分是持平，未有什麼退步，打國際盃需要長期投資，盼教育部繼續挹注經費。

我國有16所大學上榜，其中，台灣師範大學、成功大學、中山大學、中央大學和台北醫學大學均有進步。我國大學的排名如下：台灣大學排名76（降8名），清華大學161名（降10名），交通大學207名（降33名），成功大學222名（升19名），台灣科技大學264名（降21名），台灣師範大學289名（升21名），陽明大學329名（降21名），中山大學388名（升7名），中央大學391名（升20名），台北醫學大學398名（升3名）。

台灣師範大學進步升21名，校長張國恩表示，台師大長久推動華語文教學，在國際上素有名聲，而這次進步最多的主要原因是力推國際化，增加國際特色、建立國際聲望及國際生的數量。

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  • 英國高等教育調查公司QS今天公布2018年世界最佳大學排行榜，台灣大學下滑8名、第76名。（記者林曉雲翻攝）

    英國高等教育調查公司QS今天公布2018年世界最佳大學排行榜，台灣大學下滑8名、第76名。（記者林曉雲翻攝）

  • 英國高等教育調查公司QS今天公布2018年世界最佳大學排行榜，麻省理工學院蟬聯第1名。（記者林曉雲翻攝）

    英國高等教育調查公司QS今天公布2018年世界最佳大學排行榜，麻省理工學院蟬聯第1名。（記者林曉雲翻攝）

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