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正妹不怕當黑手 獲技藝競賽第一名

2017-06-08  12:18

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市政府今天上午在建德國中舉辦技藝競賽頒獎典禮，共有155人接受表揚；基隆市副市長林永發表示，他自己出身技職教育，從高職到台北工專到後來拿到博士，所謂「條條大路通羅馬」，透過技藝教育找到自己的興趣，專注學習努力執著，最後一定會有所成就。

基隆市今年共有16所國中、561位學生報名參加基隆市技藝競賽，獲獎的學生可以在技優甄審、實用技能學程等入學管道，取得優先分發或加分的機會。

私立輔仁大學聖心工商國中部的陳宛柔，長相甜美，是人見人愛的正妹，在動力機械職群拿下第一名，原本選擇餐旅職群就讀，後來知道爸爸原來是聖心工商汽修科的學長，自己又想起老師介紹BMW在台灣第一個女技師的故事，因此申請轉到動力機械職群；陳宛柔說，爸爸聽到她要轉當「黑手」的決定給予支持，她說學汽修，不管是否會走這行，至少將來不怕被修車廠A錢。

另外，銘傳國中張翔鈞因為選修機械與電機電子職群，參與聖約翰科大陸家樑研究團隊，以「晶片電子鎖」和「再生能源電力轉換裝置」參加馬來西亞發明展獲得一金一銀，基隆市教育處特地頒發「特殊表現獎」。

基隆市武崙國中推動技藝教育不遺餘力，連續3年獲得教育部技藝教育技優人員表揚，包括103年老師簡美芳、104年校長辜雅珍、105年組長林安任、學生趙芷琳，趙芷琳更是基隆市今年唯一獲獎學生。

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  • 私立輔大聖心工商學生陳宛柔長相甜美，選擇動力機械職群就讀，不怕當黑手，在技藝競賽拿下第一名。（記者俞肇福攝）

    私立輔大聖心工商學生陳宛柔長相甜美，選擇動力機械職群就讀，不怕當黑手，在技藝競賽拿下第一名。（記者俞肇福攝）

  • 基隆市武崙國中學生趙芷琳獲得105年教育部技藝教育績優人員，是全市國中生唯一獲得表揚者。（記者俞肇福攝）

    基隆市武崙國中學生趙芷琳獲得105年教育部技藝教育績優人員，是全市國中生唯一獲得表揚者。（記者俞肇福攝）

  • 基隆市武崙國中推動技藝教育有成，連續3年獲得教育部技藝教育技優人員表揚；圖由左至右依序為老師簡美芳、校長辜雅珍、學生趙芷琳、組長林安任。（記者俞肇福攝）

    基隆市武崙國中推動技藝教育有成，連續3年獲得教育部技藝教育技優人員表揚；圖由左至右依序為老師簡美芳、校長辜雅珍、學生趙芷琳、組長林安任。（記者俞肇福攝）

  • 基隆市政府8日上午在建德國中舉辦技藝競賽頒獎典禮，共有155名國中生接受副市長林永發頒獎表揚。（記者俞肇福攝）

    基隆市政府8日上午在建德國中舉辦技藝競賽頒獎典禮，共有155名國中生接受副市長林永發頒獎表揚。（記者俞肇福攝）

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