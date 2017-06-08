松機遷移？桃機論壇再現中央地方角力

松山機場是否遷徙、何時遷徙等議題，在2017桃機論壇也引起討論。（桃機公司提供）

2017-06-08 11:49

〔記者楊媛婷／台北報導〕松山機場是否遷移，一直是台北市政府與中央政府彼此拉鋸的議題，針對松機遷徙與否、如何遷徙也在今日舉行的「2017桃園機場國際論壇」討論，民航局長林國顯在報告中指出，就桃機第三航廈落成時間點等因素考量下，20年內松機仍肩負疏運旅客重責，短期內無法遷移。

台北市副市長林欽榮代表市長柯文哲出席強調「機場不是菜市場」，認為機場並不需要家門轉個彎就抵達，強調松機目前已經來到可替代性的時候，尤其民航局報告中也提出桃機與松機空域彼此干擾，加上松山機場去年客運量為614萬人次（國內278萬、國際與兩岸計336萬人物），主張松機運量已飽和，加上國家投入1138.5億元打造機捷，今年機捷也正式通行，以及近幾十年規劃的公路運輸等，以及高雄小港機場落成後，透過南北機場分工、高鐵分流承載等，認為松機必須遷移，松機遷移後台北城市的天空才能解放。

民航局長林國顯則指出，機場是城市門戶，也是國際競爭力的指標，他舉倫敦擁有5個國際、國內線等機場，也指出隨著科技進步以及新一代引擎改善，有效降低噪音量，加上投入20億修裝設音窗戶等，另外也將60分貝噪音線從過去的17.4平方公里降至4.4平方公里等，爭取與城市共容的可能性，他也說松山機場從1945年設立後成為台灣出入國際的飛航門戶，隨著桃園機場的落成啟用，松機轉為北高國內線的進出口，隨著高鐵2006年通車後，轉為首都機場與東京、上海等4個他國首都機場對飛，但仍有高達80萬的離島旅客選擇松機作為來到台灣本島的門戶，林國顯也表明，目前評估在20年內，松機仍然得承擔運載量時，仍然無法遷移。

曾擔任過台北市副市長的政大地政系教授張金鶚則表示，松機目前的功能除了國內外交通外，還有國防部軍事需求等，他評估松機搬遷至少得等桃機第3跑道於2025年啟用、桃機第3航廈於2030年落成後，才可能容納現有的運輸量，「從現實面，松機10年內不可能搬遷。」張金鶚也說對於松機遷移與再利用規畫等，目前仍沒有看到相關的專業評估報告，如台北市政府主張松機不遷是弊大於利、民航局主張原地利用等，幾乎都是出於本位主義的主張，認為松機遷徙不該淪為政治決策，應該由專業主導。