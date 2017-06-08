民團籲嚴查違法經營幼兒園 補教業反嗆

立委柯志恩今舉辦「補習班違法經營幼兒園」公聽會，探討補習班經營幼兒園的亂象及安全問題。（記者劉信德攝）

2017-06-08 11:46

〔記者陳鈺馥／台北報導〕補習班違法經營幼兒園情況嚴重，據靖娟兒童安全文教基金會調查發現，六都中高達66家業者違規。國民黨立委柯志恩今召開公聽會，學界及教育團體皆呼籲，教育部應修法、查核從嚴；補教業者則反批，不要再蹂躪補教業和汙衊家長智慧。

國民黨立委柯志恩表示，短期補習班負起教育孩子的重責大任，但無可諱言出現許多違規行為，社會、家長對此有諸多疑慮，希望能藉由公聽會給予修法方向及意見。

靖娟兒童安全文教基金會執行長林月琴表示，補習班違法經營幼兒園現象層出不窮，近年來補習班增加了1200家、幼兒園減少301家，上個月抽查六都173家補習班，有66家補習班違法經營幼兒園。

林月琴指出，尤其在雙北市有6成業者違法，補習班出現了餐點表及菜單，廣告文宣直接招收6歲幼兒，樓層面積和設備設施不符合規定，未來應讓補習班回歸補習班，幼兒園做幼兒園業務。

台北市立補教協會代表張浩然痛批，補教業長期以來被蹂躪，十幾年來怨恨不平，基本上補習班和幼兒園就是利益衝突的雙方，台灣要國際化，政府卻禁止幼兒學外語，以為唱唱歌、跳跳舞就能學好英文，這樣能學得好才怪。

張更說，一堆學者在那談樓層面積、幼兒安全，講這些是在汙衊家長智慧，家長就是有需求才把小孩送來學習，若繼續禁止教幼兒外語，只會造成更大階級差距。

教育部次長蔡清華表示，補習班與幼兒園分屬不同的法律管理，「補習及進修教育法」管理補習班，「幼兒教育及照顧法」管理幼兒園，相關規定標準都不一致。

蔡清華強調，全國有1萬8千多家補習班，希望地方政府能定期稽查，補習班違法經營幼兒園，依法可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰，最重可撤銷處分；幼兒學習外語部分，朝向只能教身體律動、藝術才能的修法方向。