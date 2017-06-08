國際學伴相見歡 學子開心

2017-06-08 11:55

〔記者俞肇福／基隆報導〕教育部推動國際學伴計畫，全國共有29校參與，讓在台的外籍大學生藉由電腦視訊與學生聊天溝通，培養台灣小學生的英文溝通能力；教育部次長林騰蛟8日出席中華國小「國際學伴相見歡」活動，看到小朋友用英語溝通流利，盛讚活動已具成效。

中華國小校長潘志煌說，學校從上學期開始與台大外籍生進行國際學伴計畫，原本教育部計畫是針對5、6年級進行，後來因為全校學生共68人，3到6年級全部參與，利用每週三早上一節課時間，全程以英語視訊推動。

學生事先準備好介紹基隆在地人文風景與學校海洋教育特色課程，用英文向國際學伴介紹，這學期已經視訊溝通3個多月，學校安排8日舉行「國際學伴相見歡」活動，小朋友看到電腦中的國際學伴出現在校園為之瘋狂，緊拉著外籍大學生的手逛校園；隨後中華國小射箭隊派出3位射箭隊的學子，示範百步穿楊神技，3箭都命中氣球。

來自法國的Jeremy、Margaux與台灣的洪揚斌3人被拱上場，3人頭一次上陣，在中華學子的指導下，多次嘗試順利中靶心；隨後，林騰蛟次長、基隆教育處長陳素芬與台大副國際長吳俊輝教授3人也上台試射，陳素芬處長連試兩箭都脫靶，自己笑得蹲在地下。

陳素芬表示，國際學伴計畫不但增加小學生的語言溝通能力、拓展國際視野外，最重要的是增加小朋友開口說英語的勇氣與自信心，謝謝教育部的支持，也感謝潘志煌校長帶領的中華國小教師團隊的用心。