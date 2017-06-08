韓國發明賽我摘10金 參賽14國中排第3

「2017年韓國Wic世界創新發明大賽」中，我摘10金排第3。（中華創新發明學會提供）

2017-06-08 11:54

〔記者楊綿傑／台北報導〕昨深夜公布得獎名單的「2017年韓國Wic世界創新發明大賽」，台灣參展團本次以24件作品奪得10金、6銀、3銅、4面大會特別獎，在參展14國、246件作品中，總成績排名第3，僅次於地主韓國以及馬來西亞。獲得金牌及特別獎的作品，包括「機車側柱自動歸位裝置」、「三馬達同步磁浮定速控制黑膠唱盤」、「創新科技空調冷氣系統」、「超音波高效能植物養分噴灑器」等。

台北歐洲學校學生黃楷翔以及就讀敦化國小的妹妹黃鈺淇，和台北市復興實驗高級中學國中部武翰農，一起發明設計「機車側柱自動歸位裝置」，運用彈簧與減速齒輪機構原理，設計出讓機車在人員將車身扶正，回到水平時，側柱將自動緩步回歸到定位，不會因忘記撥回側柱，而導致騎車時跌倒發生危險。

台北市民族國小學生駱俠安以及指導老師張丕白，研發「三馬達同步磁浮定速控制黑膠唱盤」，他們使用微感測器測定各馬達轉速狀態，並回饋至預寫程式控制器調整至同步轉速轉動。在比現行特級音響精準度0.1％就須5000美元的昂貴唱盤更為精確的狀況下，可以達到0.03％以下的精準度。

另外兩項同樣獲得金牌以及一面特別獎的，分別是來自台灣產業代表的金品捷能科技有限公司，他們利用低壓工作原理及壓差保護裝置，新研發創新科技空調冷氣系統，不僅能有效降低用電量，還能減少熱排放，且不需複雜電子模塊，比起一般商品更堅固耐用、節能。

而台北美國學校學生許勝傑、許雲婕及復興小學蔡宇翔，則共同合作發明「超音波高效能植物養分噴灑器」。他們發現超音波可以在液體中衝破液體表面張力的特性，也就是可以將水分子打得更細碎，加強葉面吸收，若要改成噴灑農藥，也能透過提高吸收效果，降低農藥使用量。

此外，這次團體成績最亮眼的是樹德科技大學，生活產品設計系師生林群超和黃治中同學，共同發明「輔助進食餐盤及輔助進食餐具組」，可讓使用者利用輔助進食餐盤的導引面、內側緣及導引部之導引構造，將食物導引至口部，藉此避免使用者因為手部的抖動而難以順利進食，協助使用者，特別是帕金森氏症患者，輕鬆的進食，獲得一面金牌。