半數大學生被迫校外租屋 高教工會要求建平價宿舍

半數大學被迫校外租屋，高教工會青年行動委員會今天召開記者會，質疑教育部坐視不管，要求建平價宿舍。（圖由高教工會提供）

2017-06-08 11:43

〔記者林曉雲／台北報導〕高教工會青年行動委員會今天召開記者會，公佈全國大專校院宿舍不足的排行榜，近5成的學生有住宿需求卻無宿舍可住。其中，問題最嚴重的學校，更有高達91％的學生住不到宿舍，只能被迫在校外租房子。

成員李容渝表示，在全國158間大專校院中，宿舍不足率5成以上的大學就有50間，其中公立大學20間，私立大學30間，問題最嚴重的學校為弘光科技大學，高達90.6％的學生有住宿需求卻無法入住，而亞東技術學院、勤益科技大學、嶺東科技大學、國立高雄應用科技大學、文藻外語大學都有80％以上的學生住不到宿舍而得校外租屋，高教工會要求教育部應該興建平價宿舍，保障學生受教權。

青年行動委員會根據教育部資料，整理大專校院學生的住宿存有兩大問題，成員曾福全表示，近44.6％的學生有住宿需求，但各大學提供的宿舍並不能提供全部有住宿需求的學生，學生被迫校外租屋，每個月得多打工31小時來負擔房租費用。

而就算幸運進住宿舍，曾福全表示，由於教育部對於各大學的宿舍費用缺乏管制，使學校得以任意對宿舍漲價、傾向讓新建宿舍豪華昂貴化（一學期費用最高可達3萬6千元），或是透過BOT或協議契約把提供宿舍的義務外包給市場，使「宿舍」原本提供學生平價、可負擔住宿的庇護傘功能喪失。

青年行動委員會批評，住宿費用是學生因求學而必須負擔的教育支出，因此學生的居住權應是保障受教權的一環，教育部不該將宿舍存量與宿費管制的公共性置身事外，讓學生只能在校外找房子而背負高昂房租，或是放任各大學校方把宿舍蓋得愈來愈像是高額的租屋商品。

高教工會青年行動委員會提出三點訴求：1. 改善當前宿舍量不足的問題，教育部應要求學校規畫興建平價宿舍。2. 教育部應介入宿舍費用合理管制，不能放任各校恣意訂價、調漲。3. 住宿費用應被看做教育支出的一環，是求學過程中不可豁免的開支。教育部應積極減輕學生求學負擔。

弘光科技大學發言人、行政副校長蘇弘毅回應表示，該校已設計規劃好要興建670床新宿舍，預計107年動工，以解決宿舍床數不足問題，雖然該校目前宿舍床數少，但與靜宜大學合作聯盟，共建租屋資訊平台「大沙鹿學生租屋生活網」，賃居資源共享，所提供租屋資訊有8000床，比學生5000床住宿需求多出3000床，讓學生有更多選擇空間，另結合警察、消防等單位落實推動房屋安全評鑑暨安全評核，達成零消防事故目標，該校從101到105年均獲得教育部「大專校院賃居服務工作績優學校及個人獎項」7座獎項。