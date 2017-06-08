612菸稅將漲20元 董氏基金會批菸商要錢又要命

2017-06-08 11:53

記者林彥彤／台北報導〕6月12日菸稅即將調漲20元，今天民間團體董氏基金會痛批，菸商要錢又要命，不僅調漲菸價，還趁機在菸稅漲價前違法加強促銷；醫師指出，最新公布吸菸和PM2.5是造成國人死亡的第2及第4大危險因子，兩者皆是直接與吸菸密切相關，呼籲政府衛生部門應加強取締、執法。

董氏基金會今天召開記者會，菸害防制中心主任林清麗首先指出，6月12日我國菸稅將漲20元，不過這幾天接獲民眾檢舉，菸商趁機趕在菸稅漲價前向傳統通路商（如雜貨店、檳榔攤等）、消費者違法促銷，推出進貨3條（共30包）就送價值490元的工業用電風扇，以及消費者收集盒中錫箔紙每張可抵2元等。

不僅如此，林清麗更指出，政府調漲每包菸價20元，菸商更是趁漲稅之機也增加商品價格，每包漲價10元，如以歷年平均漲價幅度20元和一年在台販售7.6億包菸品計算，日本菸商一年直接從台灣人身上賺取150億元，更糟的是，傷害台灣人的健康。

台灣醫界菸害防制聯盟理事、台北榮總家庭醫學部醫師賴志冠表示，根據國健署最新研究顯示，吸菸和PM2.5確定是造成國人死亡的第2和第4危險因子，這2因子都直接與菸害密切相關，其中對於成長中青少年健康傷害更甚嚴重，恐增加日後罹患慢性病風險。

林清麗說，根據消基會先前調查，台灣青少年有高達6成是向傳統通路購買，已發公文向國健署檢舉，希望政府依據菸害防制法嚴加取締並開罰。

林清麗呼籲，台灣現行菸害防制法依國際標準（包含無菸環境、禁止廣告、菸價等）評分只有57分，現衛福部修正版僅有62分，民間團體也提修正版72分，已請立委送進立法院。

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